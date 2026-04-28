AI 正式走進董事會 台灣人工智慧學校啟動董監事AI治理必修課

台灣人工智慧學校（AIA）今日在台北萬豪酒店舉辦「2026 董監事AI大講堂」，除了協助推動企業金融治理，為上市櫃公司董事、監察人及公司治理主管提供系統化的 AI 治理框架與決策指引，宣示 AI 已正式進入董事會決策層級，台灣人工智慧學校董事邱德成在致辭時也特別指出，未來企業之間的差距，將不在於是否導入 AI，「而在於董事會是否具備負責任駕馭 AI 的治理能力！」

創投公會暨私募股權協會理事長邱德成，本身也擔任台灣人工智慧學校董事，是在台灣推動人工智慧的重要黑手、邱德成於開場致詞中即指出，當 AI 系統逐步參與企業決策並影響員工、客戶與消費者權益時，董事會必須建立清晰的治理框架，確保 AI 的使用符合企業責任與社會信任。他並特別提出董事會面對 AI 時應守住三道核心防線，包括清楚掌握 AI 應用場景與決策流程的「看得見」、建立風險管理與資安治理機制的「管得住」，以及明確界定責任歸屬與決策問責的「負得起責任」。

數位發展部部長林宜敬於會中對台灣人工智慧學校過去8年引領 AI 議題，擴散百工百業應用，推動產業 AI 化不遺餘力，亦表達高度的肯定，並以自身使用 OpenClaw 經驗的優點與風險為例，說明人工智慧使用需要有風險管控、治理意識，才能發揮 AI 幫助企業的增能應用。

台灣人工智慧學校自 2017 年成立以來，已與超過 1500 家機構合作，累積培育逾 13000 名 AI 人才，長期致力於推動「AI 民主化」與「產業 AI 化」，協助企業建立面向未來的競爭力。面對 AI 技術快速進展與監理制度逐步成形，企業的挑戰已不再只是導入 AI，而是如何建立可持續、可問責的治理能力。有鑑於人工智慧基本法正式施行，有鑑於人工智慧（AI）已不再只是技術部門的導入議題，而是攸關企業風險管理、資安防護與股東價值的核心治理課題，台灣人工智慧學校今日特別舉辦這場大講堂活動。

近年來，台灣人工智慧學校領先推出 AI「素養級認證」，並即將推動「工程級認證」，同時與數位發展部共同發布「AI 產業人才認定指引」，協助企業辨識 AI 人才能力、提升組織轉型效率，逐步為產業建立一致的能力標準。憑藉長期累積的教育能量與產業影響力，AIA 於去年正式獲得臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心核准，成為「上市上櫃公司董事暨公司治理主管進修認可機構」。此項資格的取得，不僅象徵 AI 專業教育正式納入公司治理體系，也代表企業治理已邁入「AI 治理」的新階段。

多年來，台灣人工智慧學校已與多家指標企業建立深度合作關係，涵蓋金融、製造、科技、服務與國防等重要產業，包括台積電、友達、台塑、英業達、奇美實業、義隆電子、廣達、玉山金控、遠東集團、中保科技集團、仁寶電腦、信義房屋、國家中山科學研究院及國家衛生研究院等。這些跨產業組織在推動 AI 導入與治理的過程中，皆面臨相似挑戰：如何在提升效率與創新能力的同時，確保風險可控與治理透明。

本次「2026 董監事 AI 大講堂」聚焦 AI 治理與資安信任、總體經濟趨勢、技術風險控管及數據決策應用等四大核心議題，協助董事會全面理解 AI 對企業營運與股東價值的長期影響。此次講堂除了匯集多位產、官、學界專家，兆豐金控全員也加入此次活動，與會專家也指出，AI 正逐步改變企業決策模式與競爭結構，董事會若缺乏對 AI 技術與風險的基本認知，將難以有效監督企業策略與投資方向。

AI 時代的競爭，不再只是技術能力的競爭，而是治理能力的競爭。當 AI 系統開始參與企業決策，董事會是否具備理解技術、辨識風險與承擔責任的能力，將成為企業能否長期穩健發展的重要關鍵。台灣人工智慧學校表示，未來將持續扮演企業 AI 轉型的重要夥伴，協助董事會在快速變動的科技環境中，建立可持續且具責任感的治理能力，為企業與社會創造長期價值。