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104發布「2026年科技業人才報告書」 人才缺口19.3萬 外派美國翻倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台積電在美國亞利桑那不斷增建廠房，帶動供應鏈前進美國，科技業外派美國職缺翻倍。圖為台積電在美國的第一座廠。圖／本報資料照片
台積電在美國亞利桑那不斷增建廠房，帶動供應鏈前進美國，科技業外派美國職缺翻倍。圖為台積電在美國的第一座廠。圖／本報資料照片

AI發展，科技人才扮演重要角色。104獵才顧問用AI替中高階工作者推出的專業亮點加速器「104 AI職涯顧問」發布《2026年科技業人才報告書》，2026年科技業每月人才缺口達19.3萬人，當中以軟體及網路業人才缺口6.3萬人最多，半導體業人才需求增長最明顯；各職類中，軟體/工程類人員每月徵才2.5萬人最多，操作/技術、製程規劃、品保/品管人才缺口年增幅超過2成，成長速度最快。

當前科技業迎接AI技術進入規模化應用，科技業招募也越來越重視AI人才，其中軟體網路業工作機會中，有3成為AI相關職務最多；以及全球供應鏈重組，外派工作機會以亞洲為最大宗，但美加地區自2025下半年起呈現翻倍增長，集中回補電子製造與半導體產業人才。下載《2026年科技業人才報告書》：https://pse.is/8yk67k

104 AI職涯顧問《2026年科技業人才報告書》透過數據了解軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業6大科技產業徵才與薪資現況。觀察近3年六大科技業招募趨勢，104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，科技業人才招募出現「位移效應」，軟體網路業雖長期是科技業中人才缺口最大的產業，但自2024年下半年從每月徵才最高峰8萬人滑落至2026年6.3萬人，相對半導體業則自2024年起穩定走升，每月徵才2.7萬人增長至4.1萬人，與去年同期相比年增幅達23%，反映AI、先進製程、高效能運算與供應鏈去風險化，持續推升核心技術人才需求。

根據《2026年科技業人才報告書》，2026年科技業主要徵才職務軟體/工程類每月徵才2.5萬人最多、工程/研發類與操作/技術類2.4萬人居次。104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，隨著AI工具的普及與效率提升，企業對工程師的需求正從「量」的擴張轉向「質」的盤整，軟體/工程類工作機會年減5%；操作/技術類提升30%、製程規劃類成長29%、品保/品管類增21%，反映出科技業發展重心正落地於實體產能的優化與良率的提升。對於具備現場管理與流程規劃能力的在職者來說，工作機會在自動化浪潮中不減反增。

AI從技術研發走向應用，《2026年科技業人才報告書》數據顯示，科技業中以軟體網路業的AI工作機會單季約2.7萬個最多、電腦及消費性電子製造業1.1萬個第二、半導體業1萬個第三。進一步觀察各產業AI工作機會占整體的比例，軟體及網路業自2025年維持在3成以上，顯示產業已進入高成熟度階段，AI 幾乎成為標配技能；電腦及消費性電子製造業變化最為明顯，占比由22%穩定上升至26%，反映AI正快速滲透至產品設計、製造流程與智慧應用；半導體業則維持在21%至22%間，小幅成長但節奏穩定，顯示AI導入多集中於關鍵製程與高價值環節，策略相對審慎；電信通訊、電子零組件與光電光學，AI占比多落在13%至16%，仍屬於逐步擴散的導入期。

地緣風險提升，全球供應鏈迎接新挑戰之際，《2026年科技業人才報告書》觀察科技業外派工作趨勢發現，6大科技產業中，電腦及消費性電子製造業每月徵才1,800個最多、電子零組件業1,100個第二、軟體及網路業700個第三。地區分布方面，亞洲地區長期維持每月約 3,100至3,800個工作機會最多，已成為科技業海外布局核心，相較大陸港澳外派需求明顯下滑，自2024年初約300個工作機會，降至2026 年1月僅約 160 個。另一方面，美加地區在美國推動美國製造政策，外派需求自2025年起快速增長，從2025年每月徵才247人增加至2026年593人翻倍成長，外派人才需求增長最明顯。

整體而言，科技業徵才已由過去的全面擴張，轉為聚焦「關鍵技術、關鍵產業、關鍵人才」的新常態。從AI、大數據到雲端運算，智慧科技正持續重塑企業的運作模式，也同步改變科技人才的能力結構與職涯路徑。下載《2026年科技業人才報告書》：https://pse.is/8yk67k

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