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台灣大賣 MacBook Neo 胭粉色最受歡迎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大賣MacBook Neo，胭粉色最受歡迎。台灣大哥大／提供
台灣大賣MacBook Neo，胭粉色最受歡迎。台灣大哥大／提供

台灣大哥大（3045）於24日正式開賣Mac，台灣大29日宣布，銷售表現亮眼，其中以兼具輕巧設計與日常效能的MacBook Neo，以及兼顧行動生產力與多工需求的MacBook Air最受消費者青睞，兩大機型合計占整體Mac銷售比重超過八成。

此外，台灣大表示，申辦用戶中，搭配月租1,399元以上專案者占比達七成，以MacBook Neo為例，月租1,599元專案因提供5G熱點分享升級吃到飽，申辦占比更較價格相當的iPhone 17e成長近三成，成為此次最受關注的資費方案。

顏色方面，台灣大指出，MacBook Neo最受歡迎顏色為胭粉色，其次為靛青色，容量選擇方面，多數消費者偏好512GB規格；MacBook Air則以天藍色與午夜色最受青睞，兼顧日常使用與入手門檻。此次Mac首度進入電信通路，也帶動既有iPhone、iPad與Apple Watch用戶升級完整Apple生態圈，推升門市來客與換機熱度。

iPad 台灣大 台灣大哥大

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