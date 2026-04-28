TWNIC 首推「org.tw 數位信任升級計畫」 保護公益捐款

報稅季節即將到來，捐贈善款是民眾常見的節稅方式之一，但也須留意不法分子冒用公益團體名義行騙。台灣網路資訊中心（TWNIC）自2025年推出「org.tw 數位信任升級計畫」，針對註冊org.tw網域名稱的機構，免費提供「綠色域名認證」及「監控示警通知」，協助公益團體、公協會等非營利組織 （NPO）強化網站識別與驗證機制，有效增進大眾對公益平台的信任度。

根據台灣公益團體自律聯盟調查，超過七成的捐款人曾遇到捐款個資詐騙，有近三成停止捐款，兩成降低捐款金額，不僅對公益團體造成直接的資源減少衝擊，更間接影響民眾對其推廣計畫的信任程度。

TWNIC 2025年推出「org.tw數位信任升級計畫」，針對org.tw網域名稱註冊人免費提供「綠色域名認證」及「監控示警通知」兩大資安服務，全面強化非營利組織網站的安全防護機制。目前已協助逾200間非營利組織與公益團體取得相當於「正字標章」的綠色域名認證服務；累計至少7,500筆名稱進行網域名稱近似字監控偵測，透過每日定時檢查 .tw 網域名稱註冊資料庫，一但發現清單中的名稱被申請註冊為任一類型的.tw網域名稱，即會發送email通知提醒 org.tw網域名稱註冊人，以掌握潛在可能的搶註或仿冒行為，及早爭取應變時間，降低被用於詐騙的風險。

TWNIC亦主動監控既有的「網路釣魚通報網站」，當接獲通報且偵測到模仿對象的網址為組織網域時，將寄發確認通知信給網域名稱註冊人，協助其即時掌握情資並採取防護應變。

TWNIC呼籲「兩步驟防詐」機制。第一步是捐款前優先確認受贈單位官方網站是否為以「.org.tw」結尾之網域，並進一步查核該組織是否具備政府認可之法人資格，以降低誤入仿冒網站的風險。第二步是完成捐款後，建議持續留意相關交易紀錄與信用卡使用狀況，並關注公益團體後續資訊揭露，確保捐款流向透明可追蹤。