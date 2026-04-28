快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

TWNIC 首推「org.tw 數位信任升級計畫」 保護公益捐款

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

報稅季節即將到來，捐贈善款是民眾常見的節稅方式之一，但也須留意不法分子冒用公益團體名義行騙。台灣網路資訊中心（TWNIC）自2025年推出「org.tw 數位信任升級計畫」，針對註冊org.tw網域名稱的機構，免費提供「綠色域名認證」及「監控示警通知」，協助公益團體、公協會等非營利組織 （NPO）強化網站識別與驗證機制，有效增進大眾對公益平台的信任度。

根據台灣公益團體自律聯盟調查，超過七成的捐款人曾遇到捐款個資詐騙，有近三成停止捐款，兩成降低捐款金額，不僅對公益團體造成直接的資源減少衝擊，更間接影響民眾對其推廣計畫的信任程度。

TWNIC 2025年推出「org.tw數位信任升級計畫」，針對org.tw網域名稱註冊人免費提供「綠色域名認證」及「監控示警通知」兩大資安服務，全面強化非營利組織網站的安全防護機制。目前已協助逾200間非營利組織與公益團體取得相當於「正字標章」的綠色域名認證服務；累計至少7,500筆名稱進行網域名稱近似字監控偵測，透過每日定時檢查 .tw 網域名稱註冊資料庫，一但發現清單中的名稱被申請註冊為任一類型的.tw網域名稱，即會發送email通知提醒 org.tw網域名稱註冊人，以掌握潛在可能的搶註或仿冒行為，及早爭取應變時間，降低被用於詐騙的風險。

TWNIC亦主動監控既有的「網路釣魚通報網站」，當接獲通報且偵測到模仿對象的網址為組織網域時，將寄發確認通知信給網域名稱註冊人，協助其即時掌握情資並採取防護應變。

TWNIC呼籲「兩步驟防詐」機制。第一步是捐款前優先確認受贈單位官方網站是否為以「.org.tw」結尾之網域，並進一步查核該組織是否具備政府認可之法人資格，以降低誤入仿冒網站的風險。第二步是完成捐款後，建議持續留意相關交易紀錄與信用卡使用狀況，並關注公益團體後續資訊揭露，確保捐款流向透明可追蹤。

捐款

延伸閱讀

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

竹縣智慧守護之眼5月啟動驗證 議員憂整合不足 數發處：分階段推動

台企銀推AI示警阻投資詐騙 模型精確率逾5成

傾聽跨族群需求 國泰產險化 NAUWU 精神為3大行動

相關新聞

台積電 3DFabric 聯盟壯大一線載板廠全到齊 新增納入臻鼎

台積電（2330）因應先進製程的多元需求高速成長，配套的3DFabric 聯盟也持續壯大，海內外一線載板廠也已全到齊，依據最新技術論壇簡報顯示，台積電3DFabric聯盟載板夥伴除了首批夥伴載板龍頭欣

谷歌逾600員工聯名信 籲公司拒絕機密軍事AI合約

根據一份聲明，超過600名谷歌（Google）員工今天致函公司拒絕一項擬議中的五角大廈協議。這項協議允許將Google人...

半導體風雲／要跟台積赴美？ 聽供應鏈最坦率的真心話

今年1月15日，台、美政府簽訂《投資合作備忘錄（MOU）》，根據美國商務部公告，直言這份貿易與投資協議，是為了重建美國半導體製造的領先地位。協議中有兩個2500億美元的投資，其中一個是由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。除了台積電不得不去，這對相關產業鏈會有吸引力嗎？本文訪問業者現身說法，他提到信保不是最重要的考量…

台積電、聯發科掛帥出擊！有半導體國家股市皆大漲 謝金河：可用半導體開新外交

世界的重心在半導體。自從2月28日美以聯合打擊伊朗，並且伊朗封鎖荷姆斯海峽，造成原油價格大幅上漲，全球的目光都聚焦在中東、油價。不過，資本市場的重心卻在半導體產業！

Google員工聯名公開信 要求公司拒絕AI模型用於政府機密用途上

Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。

i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。