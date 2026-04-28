系統電董事會改選 和碩取得2席次

系統電今年2月引進和碩參與投資，成為公司最大單一股東，今天系統電舉行股東常會並改選董事，和碩順利取得2席次，包括和碩共同執行長鄭光志出任董事，以及和碩前投資長蘇艷雪擔任獨立董事。

系統電2025年營收新台幣33.93億元，年增9.1%，為歷史次高；歸屬母公司淨利5293萬元，較2024年衰退54.3%，每股稅後純益0.27元。今天股東會通過每股配發現金股息0.2元，以及資本公積發放0.3元，合計每股配發0.5元。

系統電過去1年來擴張動作頻頻，2025年4月董事會通過與全球知名健身器材廠商岱宇國際策略結盟，雙方透過公開市場交易，交叉持股價值新台幣5000萬元的股數，展開第1階段策略合作，將在技術、研發、通路上結合各自的專業與優勢，共同拓展電動輔助自行車市場。

接著2025年5月，系統電宣布與電池模組大廠加百裕簽訂策略聯盟備忘錄，雙方擬聯手拓展消費性電子產品、電動手工具、儲能與伺服器備援電池、電動自行車等多元市場。系統電董事長李益仁並出任加百裕副董事長。

今年2月，系統電透過辦理私募方式引進和碩參與投資，和碩斥資12.1億元，認購系統電2.2萬張私募股，持股比率約9.55%，成為系統電最大單一股東。

今天系統電董事改選，總共選出7席董事，其中包含3席獨立董事。和碩取得1董事1獨董。系統電經營層包括董事長李益仁、總經理謝東富，以及副總經理李承翰，共取得3席董事。

其他2席新獨董為前法務部部長邱太三，及台北君倫律師事務所主持律師陳令軒。