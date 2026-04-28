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日月光高雄廠攜資安院簽 MOU 強化半導體場域數位防禦

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
日月光高雄廠副總經理李政傑（左）與國家資通安全研究院院長林盈達（右） 合影。圖／公司提供
日月光高雄廠副總經理李政傑（左）與國家資通安全研究院院長林盈達（右） 合影。圖／公司提供

封測龍頭日月光投控（3711）28日與國家資通安全研究院簽署「國家資通安全聯防、情資分享與合作備忘錄（MOU）」，雙方將透過技術資源共享、即時威脅情資串聯與攻擊手法分析，強化半導體產業面對全球網路威脅的防禦韌性，聯手構築更完整的數位防禦體系。

此次簽署儀式由日月光高雄廠副總經理李政傑與國家資通安全研究院院長林盈達共同出席。日月光表示，隨數位轉型加速，資安防護已成為企業營運穩定與智慧製造不中斷的關鍵命脈，半導體供應鏈更是國家關鍵基礎設施的重要一環，必須建立更即時、更透明的聯防機制。

日月光長期將資安治理列為公司發展根基，並導入NIST CSF框架，串聯辨識、防護、偵測、應變與復原等環節，建立多層次資安防護體系。公司也定期委託第三方專業機構進行風險鑑識，並結合紅隊攻防測試與自動化分析技術，強化風險管理與威脅應變能力。

除資訊技術（IT）端防護外，日月光也將資安管理延伸至營運技術（OT）場域，透過場域健診與系統整合，確保智慧化生產環境穩定運作。公司並積極參與SEMI半導體資安委員會及高科技資安聯盟，推動SEMI E187等設備資安規範落實，同時接軌ISO 27001、IEC 62443等國際認證標準，作為此次聯防合作的基礎。

國家資通安全研究院院長林盈達表示，日月光在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，其成熟的防護能量有助強化資安聯防生態系。透過本次合作，資安院將整合資源，分享具高度實戰價值的威脅情資與最新攻擊手法分析，協助企業面對快速變化的數位威脅時，能更快做出預警與應變。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，此次MOU簽訂象徵日月光資安防禦體系邁向更即時、更透明的聯防階段。透過合作機制，公司將能更敏銳掌握網路威脅並採取行動，確保智慧製造流程與企業核心資產安全，同時也透過跨領域專業交流，進一步強化日月光在數位轉型下的核心競爭力。

日月光高雄廠與國家資通安全研究院簽署儀式合影，日月光高雄廠副總經理李政傑（左三）、國家資通安全研究院院長林盈達（右四） 、日月光高雄廠處長陳裕忠（左二）、國家資通安全研究院副院長林志堯（右三）。公司／提供
日月光高雄廠與國家資通安全研究院簽署儀式合影，日月光高雄廠副總經理李政傑（左三）、國家資通安全研究院院長林盈達（右四） 、日月光高雄廠處長陳裕忠（左二）、國家資通安全研究院副院長林志堯（右三）。公司／提供

資安 半導體 日月光投控

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