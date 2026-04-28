Fortinet 2026年網頁應用程式安全報告顯示 API 成為資安盲點

企業大量應用以串接API方式導入數位方案，但全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet 28日發布《2026年網頁應用程式安全報告》報告指出，AI生成或AI加速攻擊（55%）、影子或未歸檔的API（51%）及AI導入所帶來的漏洞（43%），已成為企業面臨的主要風險。在受訪的逾800位資安專業人士中，僅29%的受訪者對其組織的整體應用安全態勢具備信心；而涉及整合AI的應用程式時，信心度降至15%；面對AI生成的攻擊時，更進一步降至12%。

Fortinet指出，現代網頁應用程式與APIs的運作方式，與現行安全防護機制之間存在明顯落差。當前的主要課題並非安全機制的功能不足，而是現行應用架構未能跟上現代網頁應用程式、API及AI工作負載的發展速度。

Fortinet相關調查針對全球超過800位資安專業人士進行調查，深入探討在AI重塑應用程式架構、威脅趨勢與防禦機制的背景下，各組織如何保護其網頁應用程式（Web Applications）與應用程式介面（Application Programming Interface，API）。Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，AI正在改寫應用程式安全的運作模式，攻擊面正以前所未有的速度擴張。對高度依賴供應鏈整合的台灣產業是極大警訊。

Fortinet《2026年網頁應用程式安全報告》關鍵發現，包括AI擴張了應用程式攻擊面，55%企業視為主要威脅。因整合AI的應用程式會動態生成API呼叫、於執行期間調整行為，並依情境串聯內外部服務鏈。這種高度動態的運作模式，使得傳統以固定資產清單與週期性政策更新為基礎的安全機制，難以真實反映現代應用環境。資安團隊難以完整盤點的AI整合應用與API端點，迅速成為攻擊者鎖定的主要目標。調查顯示，AI生成或AI加速攻擊（55%）、影子或未歸檔的API（51%）及AI導入所帶來的漏洞（43%），已成為企業面臨的主要風險。同時，74%的受訪者表示，AI輔助的攻擊有所增加，其中35%認為增幅顯著。這類攻擊能持續測試憑證、系統性探測API，並動態調整行為以規避傳統防護機制。

另外，僅13%企業高度掌握應用程式與API，67%受訪者將API視為風險最高的應用類型，更有53%坦言對其缺乏可視性。隨著AI加速應用環境變遷，包括動態生成端點、非正規的依賴關係增加，以及未受控管的影子AI工具，使得基於傳統資產清單的安全模型，難以因應現代應用程式的開發與部署模式。

近期，53%企業曾遭遇與網頁應用程式或API資安事件，但僅20%的組織能在數小時內偵測到入侵，54%需一周以上，近三分之一甚至需耗時超過一個月。在事件補救措施上，68%需一天以上，39%更長達一個月以上才可控制事件。主要是攻擊多發生於合法存取路徑中，例如當合作夥伴API因整合憑證遭破解造成資料外洩時，若偵測機制僅依賴特徵碼規則，往往難以及時示警，甚至可能數月後才由第三方發現、而非內部安全團隊。

僅5%受訪者表示對現有應用程式資安工具感到滿意。主要挑戰包含各工具間政策執行不一致、控制機制重複，以及網頁應用程式與API安全系統之間的遙測資料破碎化。此外，可視性不足（51%）、誤報率高（46%）及工具整合不佳（34%）等問題，在偵測與執行機制彼此獨立時，這些問題將變得更加嚴重。