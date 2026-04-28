快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

Fortinet 2026年網頁應用程式安全報告顯示 API 成為資安盲點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業大量應用以串接API方式導入數位方案，但全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet 28日發布《2026年網頁應用程式安全報告》報告指出，AI生成或AI加速攻擊（55%）、影子或未歸檔的API（51%）及AI導入所帶來的漏洞（43%），已成為企業面臨的主要風險。在受訪的逾800位資安專業人士中，僅29%的受訪者對其組織的整體應用安全態勢具備信心；而涉及整合AI的應用程式時，信心度降至15%；面對AI生成的攻擊時，更進一步降至12%。

Fortinet指出，現代網頁應用程式與APIs的運作方式，與現行安全防護機制之間存在明顯落差。當前的主要課題並非安全機制的功能不足，而是現行應用架構未能跟上現代網頁應用程式、API及AI工作負載的發展速度。

Fortinet相關調查針對全球超過800位資安專業人士進行調查，深入探討在AI重塑應用程式架構、威脅趨勢與防禦機制的背景下，各組織如何保護其網頁應用程式（Web Applications）與應用程式介面（Application Programming Interface，API）。Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，AI正在改寫應用程式安全的運作模式，攻擊面正以前所未有的速度擴張。對高度依賴供應鏈整合的台灣產業是極大警訊。

Fortinet《2026年網頁應用程式安全報告》關鍵發現，包括AI擴張了應用程式攻擊面，55%企業視為主要威脅。因整合AI的應用程式會動態生成API呼叫、於執行期間調整行為，並依情境串聯內外部服務鏈。這種高度動態的運作模式，使得傳統以固定資產清單與週期性政策更新為基礎的安全機制，難以真實反映現代應用環境。資安團隊難以完整盤點的AI整合應用與API端點，迅速成為攻擊者鎖定的主要目標。調查顯示，AI生成或AI加速攻擊（55%）、影子或未歸檔的API（51%）及AI導入所帶來的漏洞（43%），已成為企業面臨的主要風險。同時，74%的受訪者表示，AI輔助的攻擊有所增加，其中35%認為增幅顯著。這類攻擊能持續測試憑證、系統性探測API，並動態調整行為以規避傳統防護機制。

另外，僅13%企業高度掌握應用程式與API，67%受訪者將API視為風險最高的應用類型，更有53%坦言對其缺乏可視性。隨著AI加速應用環境變遷，包括動態生成端點、非正規的依賴關係增加，以及未受控管的影子AI工具，使得基於傳統資產清單的安全模型，難以因應現代應用程式的開發與部署模式。

近期，53%企業曾遭遇與網頁應用程式或API資安事件，但僅20%的組織能在數小時內偵測到入侵，54%需一周以上，近三分之一甚至需耗時超過一個月。在事件補救措施上，68%需一天以上，39%更長達一個月以上才可控制事件。主要是攻擊多發生於合法存取路徑中，例如當合作夥伴API因整合憑證遭破解造成資料外洩時，若偵測機制僅依賴特徵碼規則，往往難以及時示警，甚至可能數月後才由第三方發現、而非內部安全團隊。

僅5%受訪者表示對現有應用程式資安工具感到滿意。主要挑戰包含各工具間政策執行不一致、控制機制重複，以及網頁應用程式與API安全系統之間的遙測資料破碎化。此外，可視性不足（51%）、誤報率高（46%）及工具整合不佳（34%）等問題，在偵測與執行機制彼此獨立時，這些問題將變得更加嚴重。

資安 網路

延伸閱讀

銀行風險大洗牌！EY報告揭資安奪冠、信用風險回歸

普鴻發表全新企業級強化作業系統 Harden OS 建構零信任基礎架構核心

高德地圖爭議 風險分級比禁用更可行

OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

相關新聞

台積電 3DFabric 聯盟壯大一線載板廠全到齊 新增納入臻鼎

台積電（2330）因應先進製程的多元需求高速成長，配套的3DFabric 聯盟也持續壯大，海內外一線載板廠也已全到齊，依據最新技術論壇簡報顯示，台積電3DFabric聯盟載板夥伴除了首批夥伴載板龍頭欣

谷歌逾600員工聯名信 籲公司拒絕機密軍事AI合約

根據一份聲明，超過600名谷歌（Google）員工今天致函公司拒絕一項擬議中的五角大廈協議。這項協議允許將Google人...

半導體風雲／要跟台積赴美？ 聽供應鏈最坦率的真心話

今年1月15日，台、美政府簽訂《投資合作備忘錄（MOU）》，根據美國商務部公告，直言這份貿易與投資協議，是為了重建美國半導體製造的領先地位。協議中有兩個2500億美元的投資，其中一個是由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。除了台積電不得不去，這對相關產業鏈會有吸引力嗎？本文訪問業者現身說法，他提到信保不是最重要的考量…

台積電、聯發科掛帥出擊！有半導體國家股市皆大漲 謝金河：可用半導體開新外交

世界的重心在半導體。自從2月28日美以聯合打擊伊朗，並且伊朗封鎖荷姆斯海峽，造成原油價格大幅上漲，全球的目光都聚焦在中東、油價。不過，資本市場的重心卻在半導體產業！

Google員工聯名公開信 要求公司拒絕AI模型用於政府機密用途上

Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。

i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。