AI走進偏鄉校園 鴻海教育基金會2026偏鄉國中 AI 研習營開放申請

當學生第一次讓自己寫的程式驅動機器人前進、轉彎，甚至完成任務時，帶來的不只是學習成果，更是一種「原來我也做得到」的自信。這樣的改變，正持續在台灣多處偏鄉校園發生。

鴻海（2317）28日表示，旗下鴻海教育基金會自2021年推動「偏鄉AI扎根計畫」，透過AI研習營、社團輔導與競賽支持，逐步讓科技教育走進資源相對不足的地區。計畫已從山區拓展至離島，繼2024年前進綠島後，2025年再度跨海前往金門，走進金寧中小學與烈嶼國中，讓科技教育持續跨越地理限制。

「科技設備動輒數萬元以上，學校很難負擔；專業師資也不容易進入偏鄉。」南投縣仁愛國中教師黃聖家指出，這是多數偏鄉學校在推動科技教育時面臨的共同困境。他表示，在鴻海教育基金會的支持下，學校得以購置設備、享有師資與競賽資源，讓科技教育能夠穩定推動，並逐步發展出具規模的社團與培訓系統。

新竹縣寶山國中教師蔡偉宏也觀察到相似的變化。他表示，透過基金會提供的研習與設備支持，即使原本非科技背景的教師，也能逐步建立教學能力，帶領學生參與競賽並持續精進學習內容。

南投縣立北梅國中教師許智揚指出，偏鄉學生常面臨信心不足與容易放棄的情況，但陪伴學生學習後，學生是可以有成就感的。北梅國中主任許碧蕙更回憶她所看到的上課情況：「當孩子把零件組裝成機器人，甚至讓它動起來的那一刻，整個眼睛都亮了。」正是這樣的學習經驗，讓學生願意投入更多時間，甚至利用假日持續練習。

畢業於仁愛國中的張祐嘉回憶，自己最初對科技社並沒有太大興趣，但在持續參加與比賽歷練中，逐漸找到樂趣與成就感，「後來發現其實越做越有趣，也學會怎麼跟隊友合作、甚至帶領團隊。」

另一位學生李榮笙則表示，透過參與機器人競賽與程式設計，不僅提升了解決問題的能力，也開始能夠回到學校帶領學弟妹，形成學習的正向循環。

北梅國中畢業生江建龍也分享，自己原本較為內向、不擅溝通，但透過團隊合作與比賽經驗，逐漸建立起了自信，甚至現在他會主動教導學弟妹，自己都發現自己不一樣了。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「AI時代不應該有缺席者，我們希望讓偏鄉學校同樣具備培養科技人才的能力，讓孩子能參與未來。」

從單次研習逐步延伸至社團發展與競賽參與，並持續拓展至離島地區，鴻海教育基金會期盼讓每一個孩子不因地理位置而錯過接觸科技的機會。

「偏鄉國中AI研習營」每年開放偏遠地區國中申請，並遴選學校進校辦理半日研習課程，讓學生透過機器人實作與程式設計，實際體驗科技學習的樂趣。

基金會指出，研習營不僅是一次課程體驗，參與學校若有意持續發展，後續也可申請成立社團，並有機會獲得設備、師資培訓及競賽資源支持，讓學習得以延續。

2026年研習營即日起開放申請至5月29日（五）截止，預計招收10所偏遠地區國中參與，課程將於9至10月間進行，每校安排一場四小時研習，由專業師資進校授課。