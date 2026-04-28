宏碁全新可翻轉 Chromebook Spin 311智慧登場

宏碁今天宣布，為教育市場再添生力軍，推出全新可翻轉機種Acer Chromebook Spin 311 (R725T)。新機配備具備智慧運算能力的 MediaTek Kompanio 540 處理器，以獨特的360度翻轉設計與直覺觸控功能，提供筆記、繪圖與多模式學習體驗，結合軍規級防護標準及長效續航，成為中小學生探索創意的最佳智慧利器。

宏碁指出，全新Acer Chromebook Spin 311 特別針對數位教學的互動需求設計，機身整合了精密且耐用的 360 度軸承，讓裝置能在筆電、平板、帳篷與展示等四種模式間流暢轉換。在平板模式下，學生能配合 11.6 吋觸控螢幕進行數位筆記與手寫繪圖；帳篷或展示模式則適合在空間有限的課桌上觀看教材或進行小組專案展示。這種極致的靈活性，讓學習不再侷限於傳統書寫，更能激發學生的想像力與創作潛能。

在智慧效能方面，MediaTek Kompanio 540 處理器扮演了關鍵的運算核心，不僅提供優異的處理效率，更賦予裝置聰明的學習輔助能力。內建的 AI 影音優化技術能自動過濾環境雜訊並提升影像品質，確保線上課程的聲音純淨且畫質清晰。此外，鍵盤配置專屬的「快速插入鍵（Quick Insert Key）」，協助學生一鍵呼叫 ChromeOS 的 AI 寫作助手或智慧搜尋工具，將繁瑣的資料查詢轉化為高效的學習成果。透過 AI 智慧電力調度，更讓裝置擁有超過 15 小時的長效續航力，實現整日學習不充電。

針對中小學教室頻繁的使用情境，Acer Chromebook Spin 311 展現了強悍的韌性。該機型通過MIL-STD 810H軍規測試，機身採用吸震防護條與強化結構，能承受校園日常碰撞與高達 122 公分的意外跌落。為了應對水壺翻倒等突發狀況，獨家開發的排水鍵盤系統可應付高達 330 毫升的液體潑灑，透過專屬導流設計將液體引導至機身外，全面保護內部核心零件。而螢幕採用的抗菌康寧大猩猩玻璃（Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass），則在頻繁觸控的同時保護學生的衛生健康。

宏碁表示，身為數位學習的可靠夥伴，宏碁同時落實永續承諾，機身應用了 OceanGlass™ 環保觸控板與消費後回收（PCR）塑料製造，並透過模組化設計簡化維修流程，大幅延長設備使用年限並降低學校的整體擁有成本。搭配 Chrome Education 升級版與零接觸註冊功能，讓管理員能輕鬆規模化部署設備，守護校園資安。

Acer Chromebook Spin 311 (R725T-81ZH) 搭載 8GB LPDDR5X 記憶體及 64GB eMMC 儲存空間，建議售價NT$17,500元。新機即日起可於宏碁代理商、業務專員洽詢，或透過 Acer 旗艦專售及官方商城（Acer Store）選購，讓智慧科技成為推動數位轉型關鍵力量。

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