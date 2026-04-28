Gartner：第1季全球 PC 出貨量增長4% 因應提前備貨需求

今年1月15日，台、美政府簽訂《投資合作備忘錄（MOU）》，根據美國商務部公告，直言這份貿易與投資協議，是為了重建美國半導體製造的領先地位。協議中有兩個2500億美元的投資，其中一個是由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。除了台積電不得不去，這對相關產業鏈會有吸引力嗎？本文訪問業者現身說法，他提到信保不是最重要的考量…

2026-04-28 09:01