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Gartner：第1季全球 PC 出貨量增長4% 因應提前備貨需求
國際研究暨顧問機構Gartner初步統計結果顯示，今年第1季全球個人電腦（PC）出貨量約6,280萬台，年增4%。
Gartner研究主管Rishi Padhi則指出，數值存在「人為誇大」，原因在於增長非基於真實需求，是廠商與管道分銷商預計本季產品漲價，提前增加庫存所致。
筆電業者陸續在本季調漲價格，Gartner分析，漲價主要成因來自記憶體價格通脹（memflation）、DRAM暨NAND快閃記憶體組件成本快速上漲，對於低利潤率產品尤其明顯。Gartner認為，今年第1季的增長基於2025年同期高基數。該時期因受美國關稅政策影響，也導致提前備貨，亦存在誇大問題。
全球PC出貨量排名前四PC廠商未有大幅變動，華碩（2357）超越宏碁（2353）、升至廠商排名第五位。前三名內，聯想與戴爾市場占有率均有所增長，惠普（8424）則出現下降。
蘋果電腦在上季增長最快，受惠於MacBook Neo強勁需求。Rishi Padhi表示，蘋果同比增長12.7%，在各大廠商中增速最高，市占率提高0.8%，主要由MacBook Neo強勁需求促成，尤其是來自新Mac使用者與教育領域採購方。蘋果憑藉這一戰略定位成功吸引追求高效能設備且注重性價比的消費者，進一步鞏固其於該分類市場之競爭優勢。
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