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台積電5座2奈米廠同時放量 3年產能複合成長70%
晶圓代工龍頭廠台積電積極衝刺先進製程，今年將同時有5座2奈米廠放量，估計2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。
台積電2奈米製程於2025年第4季量產，資深副總經理暨副共同營運長侯永清於日前的北美技術論壇中說，因應人工智慧（AI）等強勁需求，今年將同時有5座2奈米廠放量，新竹2座、高雄3座。
侯永清指出，2奈米第1年晶圓產出將較2023年3奈米第1年晶圓產出增加45%；2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。
台積電將持續擴增3奈米產能，2022年至2027年3奈米產能年複合成長率將約25%。
此外，台積電積極擴增先進封裝產能，2022年至2027年CoWoS產能年複合成長率逾80%，SoIC產能年複合成長率逾90%。
至於美國及日本廠，台積電亞利桑那第1座晶圓廠2026年產出將較2025年增加8成，熊本第1座晶圓廠2026年產出將較2025年增加1.3倍。
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