普鴻發表全新企業級強化作業系統 Harden OS 建構零信任基礎架構核心

隨著網路攻擊手段日新月異，企業資安挑戰的不斷升級。為了協助企業建立堅不可摧的數位防線，普鴻資訊（6590）今日正式對外發表專為高安全需求環境設計的新世代企業級強化作業系統 —— Harden OS。

Harden OS 並非全新產品，其技術基底是自普鴻為金融業硬體安全模組 (HSM) 量身打造的作業系統進化而來，為最高資訊安全標準的HSM提供一個預設安全、高度可信的運行環境。因應近年國家資通戰略、地緣政治顧慮與供應鏈安全成為重點指導方針，普鴻資訊推出了進化的新世代Harden OS V6，旨在為企業的關鍵應用程式提供一個跟HSM相同安全等級的核心。

在現今複雜且嚴峻的資安環境中，作業系統的角色至關重要，不僅是系統調度資源的中樞，更是最關鍵的安全防線，肩負身份驗證、權限管控、程式隔離與資訊保護的資訊安全重責，如果作業系統有漏洞，運作在其上的服務、資料庫等都暴露在巨大的風險之下。普鴻資訊董事長林群國指出：「普鴻資訊基於『資安國造、進口替代』的核心戰略，除了最核心的加解密技術與金融應用外，整體系統上一個關鍵節點就是作業系統。普鴻自行研發的Harden OS 作業系統以高安全性、預先合規以及在地化的強力支援，協助了企業客戶因應愈發迫切的資安合規、簡化維運與優化成本的需求，也提供了堅實的長期支援與供應鏈安全，是客戶最安心的選擇。」

Harden OS 的五大核心優勢：

1.由最高安全 HSM OS 進化： 普鴻資訊擁有25年HSM設備的研發底蘊，Harden OS承襲 HSM 安全作業系統的基因，從設計研發之初就以安全性為最高準則，將金融業HSM OS 的嚴格安全標準引入通用企業應用環境，讓企業的應用也獲得最高等級的安全與合規。

2.精簡內核與最小化安裝原則： 以『零信任架構 (Zero Trust Architecture)』的思維出發，Harden OS 僅會包含系統運行必需的核心元件，移除不必要的服務、通訊埠和應用程式，極大化地減少了潛在的攻擊表面 (Attack Surface)，從根源阻斷外部威脅和漏洞利用的可能性。

3.出廠前完成弱掃與組態合規： Harden OS 在交付給客戶前，皆已通過嚴格的CVE弱點與金融組態 (FCB) 的掃描，並依據業界最佳實踐 (如 CIS Benchmarks) 完成資安組態強化。企業無需在部署後耗費大量人力進行修補調整，真正實現「開箱即安全」。

4.集團應用程式與硬體相容：長期以來企業IT系統不斷在多種應用、OS、軟硬體間相容性衝突困擾，新版元件若未能驗證完整相容性，提升元件後系統的穩定性無人能保證。Harden OS 經過嚴格測試，確保與集團現有的關鍵應用程式、主流開源軟體及硬體零組件完美相容，確保企業整體系統穩定的運作。

5.在地研發與強化不中斷支援： Harden OS 全部研發與技術支援團隊都在本地，提供最即時、最符合在地法規要求的技術支援與安全更新服務，並提供簽約後五年以上的不會停止支援 (End-Of-Service) 承諾，確保整套系統在生命週期之內的穩定可靠，面對突發的資安事件或零日漏洞，企業能獲得不中斷的強力後援。

Harden OS V6的推出，補足了IT系統裡重要的一塊拼圖，不但將各種企業應用的資安合規等級提到最高標準，並且解決了長期困擾企業的相容與穩定挑戰與長期在地支援需求，有效提升企業整體的資安防護韌性，大幅降低資安合規的負荷，是企業構建下一世代零信任架構 (Zero Trust Architecture) 基礎架構不可或缺的基石。