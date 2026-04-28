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從會回答到會執行 天逸財金科技談AI Agent帶來的機會與風險

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技指出，企業數位轉型與AI Agent導入的關鍵，不在於技術強弱，而在於資料治理、流程整合與權限設計等組織基礎能力的成熟度。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技指出，企業數位轉型與AI Agent導入的關鍵，不在於技術強弱，而在於資料治理、流程整合與權限設計等組織基礎能力的成熟度。圖／天逸財金科技提供

2026年，企業數位轉型已不再是「要不要做」，而是「從哪裡做、怎麼做、找誰做」的治理課題，隨著AI Agent成為企業升級新焦點，市場逐漸發現，導入成敗的關鍵並非技術功能強弱，而在於企業是否具備完善的資料治理、流程清晰度、權限設計與組織承接能力。

天逸財金科技顧問服務處處長李宗霖表示，許多企業的問題並非缺乏系統或AI工具，而是既有系統無法承接實際流程、資料標準不一致，部門之間亦缺乏協同基礎。在此情況下導入AI，反而可能放大原有混亂，導致企業雖感受到轉型壓力，卻對大規模投資保持審慎。

李宗霖指出，企業並非不了解技術趨勢，而是擔心投入資源卻無法轉化為具體成果，市場上提案多聚焦於模組、平台與AI能力，但企業真正關心的是營運效益，例如是否能縮短結帳時間、降低人為錯誤、提升管理可視性與交接效率。供應商販售的是功能，企業期待的則是結果。

此外，李宗霖表示，不少方案強調「智慧化」與「自動化」，卻缺乏明確驗收標準，例如短期可改善哪些痛點、KPI如何變化、風險責任如何界定。加上轉型往往牽動流程重整與權限再分配，使企業在投資決策上更加謹慎。

李宗霖表示，在供應商選擇上，價格差異往往反映服務本質的不同，部分方案僅提供標準模組與系統上線，而顧問型服務則涵蓋需求訪談、流程盤點、主資料治理、跨系統整合及變革管理，系統商重視交付效率，顧問則聚焦問題診斷與治理設計，若企業在問題尚未釐清前即導入大型系統，往往只會將混亂數位化，形成「上線卻未落地」的困境。

李宗霖表示，隨著技術演進，AI Agent已從對話工具進化為能理解目標、拆解任務並執行流程的智慧代理系統，從「回應層」邁向「執行層」，這一轉變帶來效率提升的同時，也提高了風險層級。當AI開始接觸真實資料與營運流程，其錯誤影響將由資訊層擴大至實務運作。

李宗霖指出，AI Agent的主要風險並非能力不足，而是權限過大卻缺乏治理機制。當系統可存取客戶資料、操作ERP或自動執行任務時，若未建立最小權限、白名單控管、操作日誌與監控機制，小錯誤亦可能演變為營運風險。

其中，「Prompt Injection」已成為企業不可忽視的新型風險。攻擊者可透過文件、郵件或網頁植入惡意指令，誘導AI誤判並執行不當操作。這類風險並非傳統入侵，而是透過內容影響AI決策，使企業在不知情下承受風險。因此，企業導入AI Agent時，應優先建立治理架構，包括白名單、權限控管、持續監控及可追溯機制。

李宗霖表示，不同企業型態亦影響轉型策略。家族企業多依賴隱性規則運作，直接導入系統易暴露管理矛盾；集團企業則需在總部標準化與事業單位彈性之間取得平衡，適合採取聯邦式治理架構。

天逸財金科技建議，企業應先盤點自身狀態再選擇合作夥伴。流程明確者適合系統商；問題複雜者需顧問協助診斷規劃；若關鍵在於推動落地，則應採顧問與系統整合模式，以確保轉型成果被有效採納，企業導入AI與推動轉型的目標，不在於功能多寡，而是建立一套可治理、可監控、可追溯且可擴展的運作架構。在AI Agent應用上，建議由低風險查詢場景逐步延伸至建議與執行層，並保留高風險操作的人工作業控管。

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