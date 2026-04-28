谷歌逾600員工聯名信 籲公司拒絕機密軍事AI合約

根據一份聲明，超過600名谷歌（Google）員工今天致函公司拒絕一項擬議中的五角大廈協議。這項協議允許將Google人工智慧（AI）部署在機密軍事行動中。

法新社報導，這封致Google執行長皮查伊（SundarPichai）的聯名信，由Google的DeepMind、雲端和其他部門員工簽署，其中還有副總裁在內的20多名高階主管。

Google正與戰爭部積極協商，計劃將其旗艦AI模式Gemini部署於機密作業。

未透露姓名的聯名信發起人表示，「機密工作就定義而言，就是不透明的。」

「目前無法確保我們的工具不會被用以造成嚴重傷害，或在缺乏公眾監督下侵蝕公民自由。我們談的是像對個人的剖繪分析，或將無辜平民作為目標之類的情況。」

AI新創公司Anthropic曾要求五角大廈不要將其技術用於大規模監控或自動化戰爭，戰爭部隨後將Anthropic列為「供應鏈風險」並引來Anthropic提告。

許多公司競相填補Anthropic退出後所留下的空白，試圖成為政府在機密和非機密環境下的AI首選供應商，Google即是其中之一。

據聯名信發起人表示，Google提出的合約條款中，包括防止Gemini被用於國內大規模監控或未經適當人為控制的自主武器。

然而，五角大廈力主AI系統可廣泛用於「所有合法用途」，聲稱這對於維持作戰靈活度至關重要。

Google員工表示，擬議中的保障措施就技術而言無法執行，五角大廈的政策是禁止任何外部實體控制其AI系統。

聯名信的另一名發起人寫道，「如果領導階層真的想防止後續損害，他們現在就必須完全拒絕機密內容。」

Google已透過名為genAI.mil的計畫與戰爭部簽訂一份關於非機密領域的合約，而擬議中的新協議，將把Gemini功能擴展到機密部分。

Google員工2018年曾迫使公司放棄戰爭部的Maven計畫（Project Maven）。這項計畫旨在將AI整合至無人機作戰之中。目前發起的聯名信，希望能借鏡當時抗爭成功的結果。

不過近年來Google策略轉型，朝向穩定重建其軍事業務，並與競爭對手亞馬遜網路服務（AWS）和微軟（Microsoft）爭奪國防雲端合約。

Google尚未對此加以置評。