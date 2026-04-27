經濟部帶頭衝量子運算 金寶領先群雄成大贏家 仁寶也有戲

經濟部27日宣布成立量子產業推動辦公室，揭露多家台廠參與，以及多項與國際大廠合作成果，最受關注的是台灣已與美國知名上市量子運算公司SEEQC公司開發量子晶片，台廠中，金寶（2312）已入股SEEQC公司並展開合作，隨著SEEQC與台灣量子合作邁步，業界看好金寶領先群雄，成為大贏家。

經濟部並公布量子產業推動辦公室各項分工，產業類共分為電子半導體、設備、材料、控制軟體、應用等五大類，金仁寶集團以金寶及仁寶（2324）兩家公司，分別橫跨電子半導體與應用兩類，是台灣主要大型企業集團當中，唯一同時橫跨兩大類布局的集團。鴻海（2317）、緯創（3231）兩大集團則都隸屬電子半導體領域。

金寶董事長許介立日前受訪時即透露，非常看好量子運算前景，金寶積極投入，希望能成為日後集團營運的新動能。

法人分析，金仁寶集團已在消費性電子、PC代工領域聞名國際，但在AI時代腳步稍顯落後，如今在備受業界期待的量子運算領域全面卡位，有望洞燭機先，扳回一城。

經濟部強調，積極進行量子技術與產業布局，目前已有具體成果，包括開發出能承受攝氏零下269度的低溫控制晶片，更促成與國際業者展開合作，例如與SEEQC開發量子晶片、與美商Rigetti Computing合作開發低溫模組，為台灣量子領域扎下深厚根基。

為了進一步幫助企業切入量子市場，與國際接軌，並積極取得訂單，經濟部決定成立「量子產業技術推動辦公室」，不僅要扮演關鍵推動角色，還會串聯工研院研發量能與民間產業實力，打造具備國際競爭力的量子產業生態系。

業界指出，經濟部揭露台灣與SEEQC開發量子晶片，意味金寶量子布局也邁出大步。金寶已入股SEEQC，雙方攜手合作開發單磁通量子（SFQ）控制IC。SEEQC目前也獲得輝達轉投資合作，並推動以輝達GPU運算架構與SFQ技術結合，共同推動量子運算技術開發。

若SEEQC技術發展成功，代表金寶未來亦有機會攻入輝達量子電腦供應鏈當中，這也是金寶本次以電子半導體項目加入經濟部召開的量子產業技術推動辦公室的主要原因。

此外，仁寶早在去年中就宣布將攜手量子國家隊，共同開發量子啟發運算應用。仁寶指出，仁寶與量子國家隊已經開始在不同領域合作研究量子啟發運算應用。

仁寶的量子啟發運算應用目前正在兩大領域投入開發，其中在生醫領域，Compal GPU Annealer能夠加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率。至於在半導體產業，該產品能解決包含光罩設計與製程優化等最佳化問題，這些技術能夠顯著提升半導體製造的效率。

法人看好，金寶及仁寶都積極投入量子運算研發，未來若量子電腦進入商用化，代表金仁寶集團將有機會藉此卡位進入第一梯隊，大搶全球量子運算商機。

其他如鴻海、緯創等代工廠也在本次名單中。廣達（2382）雖未入列，也鴨子划水布局量子運算，陸續投資美國、法國等地量子運算新創公司。

量子運算早在數年前就已被全球各大科技廠鎖定，舉凡英特爾、Google、微軟及富士通等都開始投入研發，目前量子運算主要是以傳統PC進行量子退火演算，且應用場景從過去需要絕對零度（-273.15°C）到現在可室溫進行，由於量子運算並非過去只有0與1的運算邏輯，運算速度相較現在可進行指數型上升，因此若量子運算投入商用，將會大幅顛覆當前運算架構，讓量子運算成為目前各大廠投入研發的關鍵。