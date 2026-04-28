竊取機密 觸犯國安法 台積前工程師陳力銘判十年

台積電（2330）四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉竊取、外流台積電核心機密檔案，智慧財產及商業法院昨（27）日依營業秘密法、國家安全法意圖使用國家核心關鍵技術營業秘密共五罪，各判處四人十年、三年、二年及六年徒刑。

另外，陳力銘轉職的台灣東京威力（TEL）公司，成為檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，東京威力公司未善盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金1.5億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付1億元及5,000萬元。

對於相關判決，台積電表示，台積電對任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍態度，絕對從嚴處理，追究到底。

台灣東京威力公司則回應，本次調查及判決結果，均無東京威力科創（Tokyo Electron）及TEL台灣存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。TEL台灣強調，已和台積電協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享原則，此事對該公司營運無影響。

判決指出，陳力銘原任台積電12廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為替東京威力爭取台積電先進製程更多站點的設備供應商，多次央求三人翻拍台積電機密檔案，用以改進東京威力的蝕刻機台。

另外，曾帶領東京威力科創深耕中國大陸市場的陸籍主管陳捷日前離職，原因是他被查出涉及投資競爭對手。（記者蔣永佑、簡永祥、尹慧中、李珣瑛、編譯劉忠勇）