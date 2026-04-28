快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

竊取機密 觸犯國安法 台積前工程師陳力銘判十年

經濟日報／ 本報綜合報導

台積電（2330）四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉竊取、外流台積電核心機密檔案，智慧財產及商業法院昨（27）日依營業秘密法、國家安全法意圖使用國家核心關鍵技術營業秘密共五罪，各判處四人十年、三年、二年及六年徒刑。

另外，陳力銘轉職的台灣東京威力（TEL）公司，成為檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，東京威力公司未善盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金1.5億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付1億元及5,000萬元。

對於相關判決，台積電表示，台積電對任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍態度，絕對從嚴處理，追究到底。

台灣東京威力公司則回應，本次調查及判決結果，均無東京威力科創（Tokyo Electron）及TEL台灣存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。TEL台灣強調，已和台積電協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享原則，此事對該公司營運無影響。

判決指出，陳力銘原任台積電12廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為替東京威力爭取台積電先進製程更多站點的設備供應商，多次央求三人翻拍台積電機密檔案，用以改進東京威力的蝕刻機台。

另外，曾帶領東京威力科創深耕中國大陸市場的陸籍主管陳捷日前離職，原因是他被查出涉及投資競爭對手。（記者蔣永佑、簡永祥、尹慧中、李珣瑛、編譯劉忠勇）

國安法 東京 台積電

延伸閱讀

台灣東京威力未善盡監督之責重罰1.5億 高階行銷主管滅證獲緩刑

台積電2奈米洩密案 TEL：將與客戶強化營業秘密及機密資訊保護與共享

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

內鬼洩密案判決出爐 台積電完整回應來了

相關新聞

台積洩密案衝擊領先地位 4內鬼最重判10年

台積電四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉竊取、外流台積電核心機密檔案，智慧財產及商業法院昨依營業秘密法、國家安全法意圖使用國家核心關鍵技術營業秘密共五罪，各判處四人十年、三年、二年及六年徒刑。是法院依違反國安法判決有罪的首例。

台灣東京威力 遭重罰1.5億元

台積電洩密案昨宣判，前工程師陳力銘轉職的台灣東京威力公司，是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金一點五億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付一億元及五千萬元。

i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

庫克規劃十款新品 讓特納斯發揮長才

蘋果今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮。

OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。陸系分析師昨（27）日在社群平台發文表示，OpenAI正與聯發科及高通合作開發旗下首款手機搭載的處理器，以打造出「重新定義智慧手機」的產品為目標，要讓手機提供全面性AI代理服務，目標2028年量產。

OpenAI 與微軟合作協議 有變

OpenAI與微軟於27日宣布修改合作協議，解除OpenAI要使用微軟雲端服務的排他性條款。這項合作是重大改變，意味OpenAI模型將可出現在亞馬遜AWS等其他雲端供應商之列。微軟股價在27日美股早盤聞訊下挫1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。