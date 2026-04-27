台積電2奈米量產爬坡 法人按讚三檔供應鏈

台積電（2330）2奈米製程於2025年第4季進入量產，採用成熟製造整合能力及分階段導入策略，實現穩定量產並維持技術領先，良率優於競爭對手，法人看好，中砂（1560）、昇陽半導體（8028）、新應材等三檔供應鏈營運可望受惠。

投顧法人分析，台積電2奈米導入GAA架構，將先進製程由FinFET轉向四面閘極結構，突破3奈米以下電性控制極限，相較N3E可提升10%至15%效能或降低25%至30%功耗，並提高密度逾15%。

因應下一波AI、HPC需求，除3奈米製程節點持續成為主要產能驅動力外，台積電對2奈米製程擴產更為積極，在2025年第4季完成初步與試產後，開始進入指數型成長階段，法人預計從2026年第1季每月3萬片，至2027年底提升達12至13萬片。

法人認為，台積電2奈米製程導入GAA後，製程步驟、材料純度、表面控制、平 坦化與製程監控需求同步提升，因此受惠族群不再僅限於晶圓代工龍頭本身，而是沿著前段耗材、 再生晶圓與先進材料供應鏈擴散。

鑒於GAA結構對晶圓表面平坦度與CMP均勻性要求高於FinFET節點，法人預期中砂做為CMP鑽石碟主要供應商，有望受惠於製程技術升級，而昇陽半導體亦隨再生晶圓單位用量增加，及新產能開出，後續營運動能可期。