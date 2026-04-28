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和碩樂觀三大業務動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）致股東營業報告書出爐，展望今年，董事長童子賢表示，隨著AI領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，和碩預期未來幾年在伺服器、車用、網通等產品線將展現良好成長動能。此外，和碩亦期盼將營業實績陸續延伸至機器人、能源、衛星等新領域。

和碩將於5月28日召開股東常會。童子賢指出，隨全球AI應用由雲端訓練邁向邊緣運算與多元場域落地，將帶動軟硬體整合與系統解決方案需求成長，企業數位轉型與自動化投資可望延續。

和碩持續聚焦高效能運算、寬頻通訊與人工智慧核心技術，並布局仿生機器人、車載系統、穿戴式裝置與智慧醫療等多元應用領域。

在伺服器方面，和碩2025年已成功實現NVIDIA GB300 NVL72與HGX B300高階AI伺服器的規模化出貨。展望今年，公司將持續推進AI Factory發展策略，布局NVIDIA Vera Rubin、HGX Rubin系列、AMD GPU與AI ASIC伺服器產品線，並推動全液冷架構發展。

童子賢預估，未來伺服器隨著出貨規模擴大及新平台的推進，於美國、亞洲、歐洲市場業務將持續擴大，預期今年相關營收將有明顯增長。

規模 能源 童子賢

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