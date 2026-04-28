台達電 AI 電源銷售看增 營運有望更上一層樓

電源龍頭台達電（2308）將於5月28日召開股東常會，董事長鄭平在營業報告書表示，台達電長期策略核心聚焦提供更多創新解決方案，並提升自有品牌價值，預期今年整體銷售量將較去年增長。

他提到，2025年台達電與AI晶片商及雲端服務客戶合作，投入AI電源及散熱解決方案之研發，隨著資料中心液冷需求快速增長，相關系統業務成為2025年最重要成長動能之一。

台達電2025年營收5,549億元，年增32%；稅後純益601億元，年增70.6%，營收、獲利同寫新猷，全年首度賺逾兩個股本，每股純益23.14元。依鄭平釋出訊息，台達電2026年營運有望更上一層樓。

台達電四大事業結構中，電源及零組件是最重要的獲利重心。鄭平表示，隨AI運算需求提升，資料中心在電力供應及空間配置面臨挑戰，市場逐步導入800VDC或+-400VDC等高壓直流電源架構，台達電已發展涵蓋高壓直流電源轉換、配電模組、儲能與備援設計及對應的散熱系統等整合解決方案。

在散熱領域，隨AI運算密度快速提升，散熱需求逐步演進至機櫃與系統層級的整體設計，台達電的液冷解決方案由板端冷板模組延伸至系統端冷卻架構。台達電持續強化板端至機櫃端的整合能力，配合市場對AI伺服器與高密度機櫃需求成長，相關液冷散熱產品持續擴大出貨資料中心。

另外，AI晶片效能及功耗倍增，台達電開發的多相型TLVR電感，採用先進線圈感應架構設計，結合專利磁性粉末材料，確保電源面對負載劇烈變化時，能快速穩定電源供應，該產品成功導入國際AI晶片大廠、伺服器製造商與雲端資料中心服務供應商，成為支援次世代高效能運算平台關鍵元件之一。

在資通訊基礎設施領域，鄭平表示，台達電以系統整合為核心，深化AI資料中心解決方案布局，新一代高壓直流供電方案適用於兆瓦級AI資料中心應用。另因應GPU系統對高速、低延遲傳輸需求，台達電亦推出新一代800G乙太網路交換器，以支援高效能運算架構。