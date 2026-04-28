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經長：三方向打造「量子島」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

經濟部昨（27）日宣布成立量子產業推動辦公室，要把台灣從「矽島」進化為「量子島」，並籌組產業大聯盟。經濟部長龔明鑫表示，未來將聚焦三大方向推動，包括促成國際合作落地、深化產業技術輔導與資源整合，及建構跨領域交流平台。

經濟部技術司長郭肇中表示，成立辦公室後，有三大推動方向。首先是國際合作開發，已有多家國際業者主動接觸，盼與台灣半導體供應鏈合作；其次是協助國內業者切入量子產業，無論系統控制、關鍵元件或整體整合，台灣廠商皆具發展潛力；第三是建立資訊與溝通平台，透過整合資源與機制，降低技術門檻，加速產業化進程。

郭肇中指出，國內業者投入意願高，今年預估將有十家以上企業參與相關計畫，雖部分廠商基於商業考量未對外公開，但包括「電子五哥」等大型系統廠均高度關注。

國際合作方面，目前已有量子系統、量子位元及控制技術相關業者表達來台意願，將以設立研發中心為起點，循序推進合作，經濟部透露，預期至少有一家業者落地，投資規模可望達新台幣上億元。

龔明鑫指出，AI浪潮席捲全球後，量子科技已成為下波可能顛覆產業結構的關鍵技術。成立專責辦公室目的，在於協助產業建立明確路徑，讓台灣廠商能在發展初期即卡位，而非等到市場成熟、標準確立後才投入，推動台灣由「矽島」邁向具全球競爭力的「量子島」。

龔明鑫表示，台灣切入量子領域具優勢。在技術面，量子電腦需在接近絕對零度環境運作，台灣在低溫與常溫間的連接器與控制元件技術具領先地位；在製造面，台灣擁有完整半導體製程與先進封裝能力；系統整合方面，台廠擅長整合不同技術與元件，形成可運作系統。

龔明鑫 半導體 經濟部

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