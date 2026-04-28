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經部衝量子產業 台塑、千附精密參一腳

經濟日報／ 記者任君翔宋健生／台北、台中報導

經濟部昨（27）日宣布成立「量子產業技術推動辦公室」，不僅科技業熱情參與，台塑（1301）、千附精密、永光（1711）、李長榮化工等傳產指標業者也入列，引發關注。

近年產業結構變化，傳產業者也積極「跨界」揮軍高科技領域。

與量子話題最相關的是千附精密，該公司近日則傳出成功打入全球量子電腦供應鏈，研發並交付「超低溫真空腔體系統」，應用於量子電腦的核心運作環境。該設備能克服接近絕對零度的嚴苛環境，是亞太地區首次出貨的類似系統，預計在本季出貨，為營運增添動能。

台塑也在今年年度展望中提及，將提高高值化與差別化產品銷售比重，並聚焦電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用。

永光近年跨足半導體電子材料，布局半導體前端製程化學品、後端封裝PSPI，及顯示器低溫製程材料產品。此外，旗下感光型聚醯亞胺（PSPI）生產技術，為半導體封裝關鍵材料之一。

半導體 亞太 經濟部

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