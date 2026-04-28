OpenAI 與微軟合作協議 有變

OpenAI與微軟於27日宣布修改合作協議，解除OpenAI要使用微軟雲端服務的排他性條款。這項合作是重大改變，意味OpenAI模型將可出現在亞馬遜AWS等其他雲端供應商之列。微軟股價在27日美股早盤聞訊下挫1%。

過去微軟在銷售包含OpenAI技術的產品時，需支付一定比率的營收給OpenAI。

合作協議修訂後，微軟將不必再分潤給OpenAI，但OpenAI必須持續分潤給微軟到2030年。

雙方強調，微軟仍將是OpenAI的主要雲端夥伴，OpenAI的產品將優先在微軟的雲端Azure上發布，除非微軟無法且選擇不提供必要的支援。

微軟對OpenAI智慧財產權（IP）的使用許可，將可持續到2032年。

修訂的協議也意味簡化雙方的複雜關係，該協議是OpenAI崛起的基礎，也帶動了更廣泛的AI熱潮。微軟早早押注OpenAI，並且得以取得相關技術，讓微軟近年來成為AI競賽的要角。

市場先前觀察到微軟和OpenAI關係日益疏遠，甚至有傳言說雙方將走向拆夥。

紐約時報先前指出，兩家科技公司的兄弟情誼撞上現實高牆，尋求策略性解散，以分散風險、追尋自身方向。

另一家外媒也披露，微軟與OpenAI之間的不確定性，導致微軟近來股價動盪，投資人密切關注兩家公司的關係變化。