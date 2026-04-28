快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 與微軟合作協議 有變

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

OpenAI微軟於27日宣布修改合作協議，解除OpenAI要使用微軟雲端服務的排他性條款。這項合作是重大改變，意味OpenAI模型將可出現在亞馬遜AWS等其他雲端供應商之列。微軟股價在27日美股早盤聞訊下挫1%。

過去微軟在銷售包含OpenAI技術的產品時，需支付一定比率的營收給OpenAI。

合作協議修訂後，微軟將不必再分潤給OpenAI，但OpenAI必須持續分潤給微軟到2030年。

雙方強調，微軟仍將是OpenAI的主要雲端夥伴，OpenAI的產品將優先在微軟的雲端Azure上發布，除非微軟無法且選擇不提供必要的支援。

微軟對OpenAI智慧財產權（IP）的使用許可，將可持續到2032年。

修訂的協議也意味簡化雙方的複雜關係，該協議是OpenAI崛起的基礎，也帶動了更廣泛的AI熱潮。微軟早早押注OpenAI，並且得以取得相關技術，讓微軟近年來成為AI競賽的要角。

市場先前觀察到微軟和OpenAI關係日益疏遠，甚至有傳言說雙方將走向拆夥。

紐約時報先前指出，兩家科技公司的兄弟情誼撞上現實高牆，尋求策略性解散，以分散風險、追尋自身方向。

另一家外媒也披露，微軟與OpenAI之間的不確定性，導致微軟近來股價動盪，投資人密切關注兩家公司的關係變化。

微軟 美股 OpenAI

延伸閱讀

微軟將投資澳洲179億美元

馬斯克法庭對決OpenAI 微軟執行長將出庭作證

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

Google 投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

相關新聞

台積洩密案衝擊領先地位 4內鬼最重判10年

台積電四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉竊取、外流台積電核心機密檔案，智慧財產及商業法院昨依營業秘密法、國家安全法意圖使用國家核心關鍵技術營業秘密共五罪，各判處四人十年、三年、二年及六年徒刑。是法院依違反國安法判決有罪的首例。

台灣東京威力 遭重罰1.5億元

台積電洩密案昨宣判，前工程師陳力銘轉職的台灣東京威力公司，是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金一點五億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付一億元及五千萬元。

i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

庫克規劃十款新品 讓特納斯發揮長才

蘋果今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮。

OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。陸系分析師昨（27）日在社群平台發文表示，OpenAI正與聯發科及高通合作開發旗下首款手機搭載的處理器，以打造出「重新定義智慧手機」的產品為目標，要讓手機提供全面性AI代理服務，目標2028年量產。

OpenAI 與微軟合作協議 有變

OpenAI與微軟於27日宣布修改合作協議，解除OpenAI要使用微軟雲端服務的排他性條款。這項合作是重大改變，意味OpenAI模型將可出現在亞馬遜AWS等其他雲端供應商之列。微軟股價在27日美股早盤聞訊下挫1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。