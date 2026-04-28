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庫克規劃十款新品 讓特納斯發揮長才

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮。

彭博資訊指出，這些新產品藍圖分成十項主要產品，涵蓋9月即將推出的首款折疊iPhone，以及AI驅動的智慧家庭產品與附鏡頭的可穿戴裝置，要讓新品上市帶來的話題與營收，為新任執行長帶來助力。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》電子報指出，特納斯預定9月1日接任蘋果執行長，不到兩周後，他將發表被視為蘋果十年來最重大的新產品：首款折疊iPhone。

葛曼認為，上述的時間點安排並非巧合，原因是蘋果希望由新任執行長親自主持這場產品發表會，讓他成為這個潛在爆款新產品類別的「代言人」。

除了首款折疊iPhone，葛曼揭露，庫克留給特納斯的其他新產品可以分成三大面向。首先是AI驅動的智慧家庭產品，包含智慧家庭中控系統、桌上型機器人、居家安全裝置。其次是AI驅動、附有鏡頭的可穿戴裝置，包括智慧眼鏡、AI AirPods、墜飾裝置。最後是其他類別產品，涵蓋觸控Mac、AR 眼鏡、可折疊iPad。

電子報 機器人 iPhone

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