庫克規劃十款新品 讓特納斯發揮長才

台積電洩密案昨宣判，前工程師陳力銘轉職的台灣東京威力公司，是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金一點五億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付一億元及五千萬元。

2026-04-28 00:00