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經部衝量子產業宣布多項跨國合作 金仁寶集團攜手美商 SEEQC 研發晶片

經濟日報／ 記者余弦妙李珣瑛蘇嘉維／台北報導
經濟部27日宣布成立量子產業推動辦公室。圖為經濟部部長龔明鑫致詞。 工研院/提供
經濟部27日宣布成立量子產業推動辦公室。圖為經濟部部長龔明鑫致詞。 工研院/提供

經濟部昨（27）日宣布成立量子產業推動辦公室，揭露多家台廠參與，以及多項與國際大廠合作成果，最受關注的是台灣已與美國知名上市量子運算公司SEEQC開發量子晶片，台廠中，金寶（2312）已入股SEEQC公司並展開合作，隨著SEEQC與台灣量子合作邁步，業界看好金寶領先群雄，成為大贏家。

經濟部並公布量子產業推動辦公室各項分工，產業類共分為電子半導體、設備、材料、控制軟體、應用等五大類，金仁寶集團以金寶及仁寶（2324）兩家公司，分別橫跨電子半導體與應用兩類，是台灣主要大型企業集團當中，唯一同時橫跨兩大類布局的集團。鴻海（2317）、緯創（3231）兩大集團則都隸屬電子半導體領域。

金寶董事長許介立日前受訪時即透露，非常看好量子運算前景，金寶積極投入，希望能成為日後集團營運的新動能。

法人分析，金仁寶集團已在消費性電子、PC代工領域聞名國際，但在AI時代腳步稍顯落後，如今在備受業界期待的量子運算領域全面卡位，有望洞燭機先，扳回一城。

經濟部強調，積極進行量子技術與產業布局，目前已有具體成果，包括開發出能承受攝氏零下269度的低溫控制晶片，更促成與國際業者展開合作，例如與SEEQC開發量子晶片、與美商Rigetti Computing合作開發低溫模組，為台灣量子領域扎下深厚根基。

為了進一步幫助企業切入量子市場，與國際接軌，並積極取得訂單，經濟部決定成立「量子產業技術推動辦公室」，不僅要扮演關鍵推動角色，還會串聯工研院研發量能與民間產業實力，打造具備國際競爭力的量子產業生態系。

業界指出，經濟部揭露台灣與SEEQC開發量子晶片，意味金寶量子布局也邁出大步。金寶已入股SEEQC，雙方攜手合作開發單磁通量子（SFQ）控制IC。SEEQC目前也獲得輝達轉投資合作，並推動以輝達GPU運算架構與SFQ技術結合，共同推動量子運算技術開發。

若SEEQC技術發展成功，代表金寶未來亦有機會攻入輝達量子電腦供應鏈當中，這也是金寶本次以電子半導體項目加入經濟部召開的量子產業技術推動辦公室的主要原因。

此外，仁寶早在去年中就宣布將攜手量子國家隊，共同開發量子啟發運算應用。

仁寶指出，仁寶與量子國家隊已經開始在不同領域合作研究量子啟發運算應用。

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