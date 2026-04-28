OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。陸系分析師昨（27）日在社群平台發文表示，OpenAI正與聯發科（2454）及高通合作開發旗下首款手機搭載的處理器，以打造出「重新定義智慧手機」的產品為目標，要讓手機提供全面性AI代理服務，目標2028年量產。

OpenAI已在生成式AI市場雄霸一方，業界認為，若該公司投入智慧手機領域，無論採用高通或聯發科的處理器，台積電（2330）都是贏家。若最終聯發科的方案獲得OpenAI青睞，也將為聯發科智慧手機業務帶來更多新動能。

陸系外資提到，OpenAI要打造手機，是要完全掌控作業系統與硬體，藉此讓手機提供全面性的AI代理服務，而非只是讓用戶使用一堆應用程式（App）。

同時，這款新手機會高度整合雲端與裝置端AI，手機硬體會持續理解用戶文本，因此手機處理器的設計關鍵在於耗電、記憶體分層管理與基本較小模型運作等，至於複雜或高強度的需求則由雲端AI執行。

供應商方面，陸系分析師認為，OpenAI正與聯發科和高通合作開發手機處理器，預計2026年底或2027年第1季決定規格與供應商。雖然聯發科與Google合作的TPU Zebrafish，單顆AI晶片營收大約等同於30至40個AI代理手機的處理器，但初期若鎖定全球每年3億至4億支高階機種，相關換機潮仍是一大強力動能。

聯發科與高通是全球非蘋手機處理器雙雄，近年雖然各自以不同角度進攻雲端資料中心應用市場，但手機晶片仍是不可割捨的業務。聯發科已連續21季蟬聯全球手機晶片出貨量龍頭，聯發科執行長蔡力行先前於法說會中示警，今年對智慧型手機產業來說，「會是艱難的一年」。

但他也強調，相信明年或之後一年半的智慧手機需求將保持強健，相關需求肯定回升，聯發科為此做好準備。

此外，陸系外資預期，中國大陸組裝大廠立訊將是OpenAI這款手機獨家系統協力設計與製造商，預計2028年量產。

根據陸系外資的說法，立訊在蘋果供應鏈的組裝地位很難超越鴻海（2317），然而，一旦立訊成為OpenAI手機代工夥伴，可望因提前布局而受惠，成為下一個手機世代的領先受益者。

在商業模式方面，陸系外資認為，OpenAI可能會將訂閱制與硬體捆綁銷售，並建立全新的AI代理生態與開發商合作。