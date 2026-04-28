快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。 美聯社
生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。 美聯社

生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。陸系分析師昨（27）日在社群平台發文表示，OpenAI正與聯發科（2454）及高通合作開發旗下首款手機搭載的處理器，以打造出「重新定義智慧手機」的產品為目標，要讓手機提供全面性AI代理服務，目標2028年量產。

OpenAI已在生成式AI市場雄霸一方，業界認為，若該公司投入智慧手機領域，無論採用高通或聯發科的處理器，台積電（2330）都是贏家。若最終聯發科的方案獲得OpenAI青睞，也將為聯發科智慧手機業務帶來更多新動能。

陸系外資提到，OpenAI要打造手機，是要完全掌控作業系統與硬體，藉此讓手機提供全面性的AI代理服務，而非只是讓用戶使用一堆應用程式（App）。

同時，這款新手機會高度整合雲端與裝置端AI，手機硬體會持續理解用戶文本，因此手機處理器的設計關鍵在於耗電、記憶體分層管理與基本較小模型運作等，至於複雜或高強度的需求則由雲端AI執行。

供應商方面，陸系分析師認為，OpenAI正與聯發科和高通合作開發手機處理器，預計2026年底或2027年第1季決定規格與供應商。雖然聯發科與Google合作的TPU Zebrafish，單顆AI晶片營收大約等同於30至40個AI代理手機的處理器，但初期若鎖定全球每年3億至4億支高階機種，相關換機潮仍是一大強力動能。

聯發科與高通是全球非蘋手機處理器雙雄，近年雖然各自以不同角度進攻雲端資料中心應用市場，但手機晶片仍是不可割捨的業務。聯發科已連續21季蟬聯全球手機晶片出貨量龍頭，聯發科執行長蔡力行先前於法說會中示警，今年對智慧型手機產業來說，「會是艱難的一年」。

但他也強調，相信明年或之後一年半的智慧手機需求將保持強健，相關需求肯定回升，聯發科為此做好準備。

此外，陸系外資預期，中國大陸組裝大廠立訊將是OpenAI這款手機獨家系統協力設計與製造商，預計2028年量產。

根據陸系外資的說法，立訊在蘋果供應鏈的組裝地位很難超越鴻海（2317），然而，一旦立訊成為OpenAI手機代工夥伴，可望因提前布局而受惠，成為下一個手機世代的領先受益者。

在商業模式方面，陸系外資認為，OpenAI可能會將訂閱制與硬體捆綁銷售，並建立全新的AI代理生態與開發商合作。

延伸閱讀

台積電 手機 Google

延伸閱讀

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

AI攻防戰升級 邁達特「一站式資安服務」亮相臺灣資安大會

相關新聞

台積洩密案衝擊領先地位 4內鬼最重判10年

台積電四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉竊取、外流台積電核心機密檔案，智慧財產及商業法院昨依營業秘密法、國家安全法意圖使用國家核心關鍵技術營業秘密共五罪，各判處四人十年、三年、二年及六年徒刑。是法院依違反國安法判決有罪的首例。

台灣東京威力 遭重罰1.5億元

台積電洩密案昨宣判，前工程師陳力銘轉職的台灣東京威力公司，是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧財產及商業法院認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共五個營業秘密域外使用罪，處罰金一點五億元並宣告附條件緩刑三年，於判決確定日起一年內，向台積電和公庫各支付一億元及五千萬元。

i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

庫克規劃十款新品 讓特納斯發揮長才

蘋果今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮。

OpenAI 攻智慧機 傳與聯發科、高通合作開發新處理器 台積大贏家

生成式AI巨頭OpenAI傳將跨足智慧手機領域。陸系分析師昨（27）日在社群平台發文表示，OpenAI正與聯發科及高通合作開發旗下首款手機搭載的處理器，以打造出「重新定義智慧手機」的產品為目標，要讓手機提供全面性AI代理服務，目標2028年量產。

OpenAI 與微軟合作協議 有變

OpenAI與微軟於27日宣布修改合作協議，解除OpenAI要使用微軟雲端服務的排他性條款。這項合作是重大改變，意味OpenAI模型將可出現在亞馬遜AWS等其他雲端供應商之列。微軟股價在27日美股早盤聞訊下挫1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。