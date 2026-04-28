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i18三大重磅升級「加量不加價」 台鏈歡呼

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。圖為蘋果iPhone 17 Pro。 美聯社
外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。圖為蘋果iPhone 17 Pro。 美聯社

外電報導，蘋果今年9月將發表的iPhone 18系列新機將迎來全新2奈米處理器、全系列記憶體擴大至12GB，以及強化通訊傳輸等三大重磅升級，且入門款價格有望凍漲。

市場看好，蘋果新機升級後「加量不加價」，有助催動新一波買氣，帶旺台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、穩懋（3105）等供應鏈後市。

綜合外媒報導，iPhone 18系列將搭載最新以台積電2奈米製程獨家打造的處理器，標準版為A20處理器，Pro與Pro Max等高階版本則是搭載效能更強的A20 Pro處理器。

不僅如此，蘋果為全面搶攻中階手機市場，擬擴大iPhone 18標準板LPDDR記憶體容量，從原先iPhone 17標準板的8GB，擴增至12GB，有助於標準版機種更順暢執行AI指令，並提升整機運作效能。

業界認為，在現階段記憶體缺貨大漲價的大環境下，蘋果擴大LPDDR搭載量，意味後續會更積極儲備記憶體庫存，使得記憶體供貨持續緊俏。

第三個重磅升級項目，是新機同步強化通訊傳輸，不僅搭載自家研發的第二代基頻晶片C2，可望支援毫米波，同時也將引進新一代N2無線網絡連接模組。

業界人士指出，對用戶而言，上述三大規格全面升級均將非常有感。

特別是全新2奈米處理器據傳運算效能比前一代處理器提升至少15%，能源效率則提升30%；換言之，新處理器在進行3A重度遊戲或高強度AI運算時，能有效解決手機發熱與耗電問題，提升使用者體驗。

記憶體方面，業界人士認為，蘋果將iPhone 18標準版的記憶體也拉升至12GB後，意味著全系列機種都邁入12GB時代，對於預算有限的消費者而言是一大福音。

C2基頻晶片則是針對衛星通訊進行強化，而相對應的射頻元件（如功率放大器）規格也必須同步升級，若能引發其他非蘋陣營跟進類似規格，高階功率放大器市場需求將有望進一步擴大。

供應鏈方面，台積電為蘋果iPhone 18系列處理器獨家代工廠，並操刀多款蘋果自研晶片產品。

鴻海則是主要組裝廠；大立光、玉晶光供應鏡頭；穩懋提供功率放大器與其他射頻元件，上述台廠均扮演關鍵角色，都將受惠。

供應鏈 手機 台積電

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