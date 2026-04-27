至上樂觀估計 伺服器用記憶體價格續揚 相關業績比重再拉高

半導體通路商至上（8112）於27日召開法說會，該公司表示，記憶體的伺服器應用需求仍非常暢旺，且客戶端對於漲價的可接受程度較高，後續這塊占其業績比重估計還會提升。同時，伺服器用記憶體的報價於本季續揚，估計下一季還會繼續提高，依照目前所知訊息，相關報價應當到年底都還會持續走升。

至上是三星在台指標性代理商，該公司提到，本季伺服器應用的DRAM報價大約上漲四成，Flash報價上漲近三成，接下來進入第3季，記憶體價格應當會續揚，但或許DRAM的漲幅會稍微收斂，因為在過去這段時間已經漲得太猛、太快。而相較之下，隨著AI應用持續演進，進入新的階段，可能會需要更多儲存空間，所以大家評估Flash後續的市場需求可能會大量增長。

對於整體記憶體報價上漲趨勢，至上也說，這種價格漲幅真是前所未見，但原廠目前顯得老神在在、頗有信心，因為原廠手上掌握很多大客戶的合約。而該公司是拿銷售佣金，隨著記憶體價格上漲，推升營收表現，利潤自然也水漲船高。不過對於外界推估至上今年將可望賺進超過一個股本，該公司不願發表評論。

至上3月與首季業績雙創歷史新高，且首次單季營收表現跨越千億元大關。在該公司首季業績中，記憶體相關比重高達88％，明顯高於過往約七成的水準，其中DRAM占63％，Flash占25％。

若進一步分析至上首季的記憶體營收結構，伺服器應用占39.9％，超越手機應用的38.9％，成為其記憶體業務的第一大應用，且其中七成多是供應AI伺服器應用，二成多是供應一般伺服器。法人預期，該公司伺服器應用占其記憶體事業的業績比重，後續有可能上看五成水準。