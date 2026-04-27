爭取國際大廠量子電腦研發中心來台 經濟部秀4K低溫控制模組合作成果

經濟部27日宣布成立量子產業技術推動辦公室，推動台灣朝量子島目標邁進，經濟部透露國際大廠很樂於來台灣合作，目前接觸期望爭取2~3家在台設立研發中心，而台灣也有超過10家業者有切入量子電腦產業意願。

經濟部長龔明鑫表示，量子科技已不再只是實驗室裡的基礎科學，在AI浪潮之後，量子計算將是下一步最重要的發展，雖然目前量子技術進展快，產業化門檻高，但台灣不能等到市場成熟、標準制定後才加入，必須提早卡位，成為產業關鍵的推動者與資源整合者。

他指出，量子產業技術推動辦公室有三大任務，1. 推動國際合作與落地，2. 帶動國內產業技術升級，3. 建構跨界交流與媒合平台。

司長郭肇中指出，目前正積極爭取國際重量級大公司來台設立研發中心，第一年的目標是促成至少一家，多則兩到三家，另外也邀請國外系統廠或量子控制大廠來台合作共創，台灣也有10家業者有興趣切入。

他舉例台灣做低軌衛星連接線材業者具備從常溫連到負273度低溫經驗，另外電子五哥都表達興趣，政府也會推動系統組裝、低溫控制等發展，期望將台灣打造為高度整合的量子產業聚落。

目前政府領頭衝，經濟部布局量子技術與產業布局成果包括：開發出能承受攝氏零下269度的低溫控制晶片，更與美國SEEQC公司開發量子晶片、與美國Rigetti Computing公司合作開發低溫模組，27日工研院也展示可以在4K低溫的低溫控制模組，已通過2 QUBITS量子糾纏控制驗證。

4K已經是-269度C的液態氦氣溫度，而到1K則是-272度C的超級低溫，絕對零度則是-273.15度。