神達：積極擴充亞太與北美產能 增強供貨能力

電腦設備廠神達投控將於5月27日召開股東常會，神達在最新公布的營業報告書中表示，2026年仍是變數紛陳的一年，產業將面臨許多挑戰；隨著台美關稅底定，神達集團在全球製造布局上積極擴充亞太與北美地區組裝廠產能，制定靈活的供應鏈管理策略。

在產銷策略上，神達以區域化生產與在地化服務客戶為策略發展主軸，增強供貨與就地服務能力，提升客戶滿意度。

神達指出，受惠於人工智慧（AI）技術應用快速發展，生成式AI、自駕車與智慧聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。

神達旗下神雲科技提供企業級伺服器系統產品與整機櫃伺服器，將持續以開放運算計畫（OCP）架構搭配液冷散熱技術，作為AI伺服器主要設計方向，並積極深化與國際級軟體解決方案業者的長期合作。

此外，神達旗下神達數位提供車用電子、車載資通訊服務與智慧聯網應用，隨著全球商用車車隊管理解決方案的市場規模持續擴增，帶動自主開發的車載鏡頭及後台管理系統的軟硬體整合解決方案前景穩定成長。在AIoT智慧聯網應用方面，神達數位積極跨領域合作，開發具有市場利基點的新產品。