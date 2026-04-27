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內鬼洩密案判決出爐 台積電完整回應來了
台積電（2330）洩密案今天宣判，智慧財產及商業法院27日依違反國家安全法等罪，判處陳力銘有期徒刑10年，可上訴。吳秉駿、戈一平分別判3年、2年徒刑。TEL旗下東京威力公司判罰金1億5,000萬元，緩刑3年。全案可上訴。對該案台積電27日回應本報記者提問完整回應。
台積電完整回應如下：
台積公司對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。我們相信本次結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，台積公司亦將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。
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