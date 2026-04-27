2奈米洩密案宣判 台積電：損及公司利益零容忍、絕對從嚴處理

智財法院今日針對台積電2奈米洩密案做出判決，台積電晚間做出回應表示，台積公司對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。公司相信本次結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，台積公司也將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。