旺宏毛利率可望再上衝 持續擴大eMMC和NAND Flash產出迎商機

記憶體廠旺宏（2337）首季毛利率達40.8%，單季轉盈，每股純益達0.9元，為單季歷史次高。旺宏董事長長吳敏求表示，除了ROM產品持穩外，NAND Flash和NOR Flasha訂單非常強勁，可預期本季還會繳出更亮麗獲利表現。且因產品組合及售價調升雙重加持，還會有更優化表現。

針對法人關注旺宏產品是否也切入低軌衛星領域，吳敏求則強調，旺宏是全球唯一獲得低軌衛星在低溫與高輻射環境運作通過歐美廠商驗證，成功切入高門檻市場並已獲客戶接洽，但出貨量不便對外說明。

吳敏求坦承在各大晶圓廠積極擴廠，尤其台積電，導致關鍵設備取得延後，旺宏目前鎖定關鍵設備供應商，希望能提前供貨，不排除直接購入二手設備，加快產能布建。至於增產重心，聚焦增加供貨短缺的eMMC及NAND Flash產能，以利提升整體獲利表現。

吳敏求進一步表示，目前旺宏NAND Flash布局主力製程產品為19奈米2D NAND與96層3D NAND，其中，96層產品已可穩定出貨，192層技術接近完成，300層以上則持續研發，這些產品主要目標都鎖定企業用的SSD市場。

受到三星停產MLC NAND Flash，讓旺宏首季NAND Flash營收占比已由過去的21%衝高至30%，季增90%、年增382%，也導致NOR Flash營收占比降至58%。

吳敏求表示，旺宏目前將資源集中於車用領域，企業級SSD與IBM合作案則暫時延後，後續仍待進一步討論。至於製程轉換，吳敏求表示，3D NAND在晶粒尺寸上具優勢，可提升單片晶圓產出，但製程成本也高，實際效益仍需視條件而定。

吳敏求指出，旺宏第1季僅為營運回溫起點，在需求支撐下，毛利率仍具改善空間，但具體數字將待後續法說揭露。至於法人關注產品售價價調漲，他直言，NOR Flash與SLC NAND將持續調漲，公司採月度協商定價機制，目前產能已大致被訂單填滿，預期下半年產能利用率可望達滿載。

對旺宏的控制晶片是否會擴大導入在各項產品，吳敏求則表示，旺宏的eMMC控制器主要應用車用領域市場，車規產品正加速開發，預計明年第1季末提供樣品。

此外，吳敏求也透露，旺宏在低軌衛星領域，公司產品已通過歐美驗證，可在低溫與高輻射環境運作，具備競爭優勢，並已獲客戶接洽，但出貨量未對外說明。

旺宏規畫今年資本支出220億元，將用於擴充eMMC與NAND產能，暫無上修計畫。