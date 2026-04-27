旺宏法說會／吳敏求：eMMC 供給真空浮現 要做賺錢供應商

旺宏（2337）董事長吳敏求27日於法說會中表示，旺宏經營重點不是追求成為全球第一大 eMMC 供應商，而是成為賺錢的供應商。隨大型記憶體廠退出部分低密度、小容量產品市場，旺宏將掌握利基型記憶體機會，強化產品價值與獲利能力。

吳敏求指出，目前 eMMC 供給吃緊，並非需求突然爆發，而是大型供應商不再投入這類規模相對較小的市場後，形成供給真空。他說，這個市場規模約10億至20億美元，對大型記憶體廠而言並非主要戰場；但當原本供應來源減少，客戶突然買不到貨，缺口就會快速浮現。

在獲利表現方面，吳敏求表示，旺宏首季毛利率表現不錯，後續仍有更大成長空間；庫存回沖也會逐步出清，相關數字將反映在後續財報中。

除 eMMC 外，低軌衛星也是旺宏利基應用之一。吳敏求表示，旺宏產品大概是目前唯一被歐美驗證、可完全符合衛星通訊需求的合格產品，主要原因包括能符合太空零下50度以下低溫環境，以及具備抗輻射能力，可降低資料在太空環境中受輻射影響的風險。

車用應用方面，吳敏求表示，旺宏目前控制器發展重心放在車用領域，eMMC 控制器以自製為主，車用控制器則正在自行開發中，預計明年第1季末送樣給客戶。至於與 IBM 在企業級 SSD 控制器方面的合作，目前暫時延後，後續待雙方進一步討論後再對外說明。

針對美國關稅影響，吳敏求表示，旺宏產品直接出口至美國的比重很低，多數經由第三地生產後再銷往不同市場，因此目前看來影響應該不大。