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台積電2奈米洩密案 TEL：將與客戶強化營業秘密及機密資訊保護與共享

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL強調，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反準則之行為。圖／報系資料照
TEL強調，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反準則之行為。圖／報系資料照

台積電（2330）2奈米洩密案，智慧財產及商業法院27日判處TEL旗下東京威力科創罰金新台幣1.5億元，緩刑3年，支付台積電1億元、支付公庫5,000萬元。對此，TEL 27日發布聲明指出，TEL及子公司TEL台灣均不存在組織性介入或相關機密資訊外流情事；並將與客戶強化營業秘密及機密資訊保護與共享。

TEL 27日發布聲明表示，就公司於2025年12月3日發布的新聞稿「關於Tokyo Electron 臺灣子公司東京威力科創被起訴聲明」中揭露，臺灣子公司一名前員工涉嫌洩露客戶機密資訊之案件，特此說明：今天臺灣法院裁定Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1億5,000萬元（包含向該客戶支付新台幣1億元，並向公庫支付新台幣5,000萬元為前提，緩刑3年）。

TEL強調，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於判決指出Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創未能充分履行對該前員工的監督義務，本公司以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

再次聲明，本次調查及判決結果均無Tokyo Electron及臺灣子公司東京威力科創存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。此外，本公司已與該客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享之原則。基於上述情況，本事件對本公司營運並無影響。

未來，全體同仁亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。

台積電 東京 TEL

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