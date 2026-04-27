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旺宏：下半年NAND Flash會漲價 未來1年大幅成長

中央社／ 台北27日電

記憶體廠旺宏第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收季增90%，董事長吳敏求表示，第2季NAND Flash業績可望更大幅度成長，未來1年將大幅成長，今年下半年會持續調漲價格。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。旺宏第1季營收新台幣104.69億元，季增35%，毛利率40.8%，較2025年第4季上揚16.6個百分點，營運轉虧為盈，稅後淨利17.79億元，每股純益0.9元。

旺宏統計，第1季NAND Flash營收季增90%，年增382%，是第1季營收成長的主要動力；其中，嵌入式記憶體（eMMC）營收季增94%，年增3993%；單層式（SLC）NAND Flash營收季增88%，年增219%。

吳敏求說，第2季NAND Flash業績可望更大幅度成長，目前供需缺口非常大，下半年產品價格將持續調漲，預期未來1年NAND Flash業績將大幅成長。

法人關心旺宏產品是否切入低軌衛星市場，吳敏求表示，旺宏產品已通過歐洲及美國衛星通訊廠商驗證，至於出貨量並不評論。

唯讀記憶體（ROM）產品方面，旺宏第1季ROM業績季減9%，年減4%。吳敏求說，因ROM主要供應任天堂的Switch 1，影響ROM業績表現。

至於擴產進度，吳敏求表示，目前設備採購很難，經與供應商討論，估計今年設備交貨應很少數，明年上半年交貨才會較大。

新台幣 營收 吳敏求

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