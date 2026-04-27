旺宏：下半年NAND Flash會漲價 未來1年大幅成長

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

2026-04-27 16:03