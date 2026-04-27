陳瑩率隊登島改善蘭嶼通訊品質 要求業者盡速強化訊號品質

立委陳瑩接獲蘭嶼鄉親陳情，反映島上手機通訊及數位電視訊號長期不穩，影響居民日常生活與資訊取得。陳瑩27日特別率隊前往蘭嶼，邀集數位發展部韌性建設司長牛信仁、同中華電信（2412）、遠傳電信（4904）及台灣大哥大（3045）三大電信業者，與台東縣議員董昌華、蘭嶼鄉朗島村長謝明智、蘭嶼鄉公所，實地會勘，共有7處收訊狀況不佳，陳瑩表示蘭嶼的通訊品質不應與本島存在差別待遇，只要部落同意且取得用地，相關單位須立即改善。

日前蘭嶼鄉公所反映島上多處手機訊號不佳，陳瑩今邀集相關單位前往會勘，針對七處地點進行實地勘查與討論，分別為「洞口至五孔洞」、「母雞岩至雙獅岩」、「鎮蘭居民宿至虎頭坡」、「龍門港」、「野銀部落（東清村）」、「開元港（椰油村）」及「朗島村活動中心旁」。

數位發展部韌性建設司司長牛信仁表示，「洞口到五孔洞」及「母雞岩到雙獅岩」，朗島村長謝明智願提供用地之下，待公所完成用地程序後，業者將先行建置基地台，「鎮蘭居民宿至虎頭坡」及「龍門港」部分，需待公所取得用地後，設置基地台，「野銀部落(東清村)」、「開元港(椰油村)」及「朗島村活動中心旁」需待與部落溝通後，取得用地後，架設基地台改善。

有關蘭嶼鄉親向陳瑩陳情「數位無線電視訊號問題」，牛信仁司長表示，數發部將委請廠商，就東清數位無線電視改善站進行優化發射系統，並改由接收衛星訊號，以提升訊號品質，預計今年8月底完成。

台東縣議員董昌華感謝陳瑩協助並表示，雙獅岩至朗島自來水檢驗站之間約有一公里路段完全沒有訊號，一旦發生事故將無法對外聯繫，亟需架設基地台，讓緊急通報不再有死角。朗島村長謝明智也表示，願意提供土地設置基地台，盼能盡速完成建置，確保發生事故時能即時對外聯絡。

陳瑩表示，蘭嶼地處離島，通訊品質攸關居民安全、醫療聯繫與災害應變能力，也影響觀光發展與地方產業，中央與電信業者應共同負起責任，確保偏鄉與離島居民享有基本且穩定的通訊權益。她同時要求數發部，在基地台設置上須尊重部落意見，只要部落同意且完成用地取得，業者應立即規劃辦理；未來也將持續追蹤改善進度，要求相關單位限期完成，讓蘭嶼鄉親不再因訊號問題造成不便。