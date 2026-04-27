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台積電洩密案台灣東京威力科創重罰1.5億 公司發聲回應了

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台積電4名前工程師涉洩漏核心技術遭判刑，東京威力科創股公司強調，該公司並無竊取機翼資訊等情事。圖／報系資料照
台積電4名前工程師涉洩漏核心技術遭判刑，東京威力科創股公司強調，該公司並無竊取機翼資訊等情事。圖／報系資料照

台積電工程師陳力銘等4人涉竊取營業秘密「14埃米」機密檔案，今天分別被依國家安全法等罪判刑6至10年，其中，陳力銘跳槽的東京威力科創台灣分公司，被法院認定未善盡監督之責，判處罰金1.5億元。東京威力科創發聲明強調，無論調查及判決結果，均無Tokyo Electron及台灣子公司存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

東京威力科創指出，該公司以遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反竊取營業秘密等行為。對於判決指出Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創未能充分履行對該前員工的監督義務，該公司以極為嚴肅的態度看待，將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

此外，該公司已與該客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享之原則，本事件對該公司營運並無影響。

台積電 工程師

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