台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

針對台積電2奈米洩密案，智財法院今日判決Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創（簡稱TEL台灣）違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1.5億元。TEL台灣今日回應表示，公司絕不容許任何違上述準則的行為，並極為嚴肅看待此事，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

TEL台灣遭罰的1.5億元包含向該客戶支付新台幣1億元，並向公庫支付新台幣5,000萬元為前提，緩刑3年。TEL台灣並未針對智財法院裁決TEL台灣處則1.5億罰金做出辯駁，似乎也默認會依裁決支付罰金。但公司重申本次調查及判決結果均無Tokyo Electron及TEL台灣存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

此外，TEL台灣進一步強調已和該客戶（指台積電）協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享之原則。基於上述情況，本事件對本公司營運並無影響。

對於判決指出TEL台灣未能充分履行對該前員工的監督義務，TEL台灣表示公司以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。未來公司全體同仁亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人之期待。