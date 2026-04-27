回應電子製造業挑戰 Teradyne Robotics提11種協作自動化場景

在全球供應鏈結構重組的背景下，台灣電子製造業正加速布局海外據點，製造模式也從集中於單一廠區，轉向多地產線並行運作。隨著缺工壓力、少量多樣與頻繁換線等成為常態，企業在提升產能的同時，也必須兼顧效率、品質一致性與整體營運穩定性。

全球先進機器人解決方案領導者Teradyne Robotics於4月23日舉辦 「2026 電子製造協作自動化論壇」，由旗下Universal Robots（UR；優傲科技）與 Mobile Industrial Robots（MiR），提出11種協作自動化應用場景，並結合「導入協作自動化前必須釐清的10個關鍵問題」，協助企業以系統化架構檢視自動化策略，降低導入與決策風險。

自動化已是電子製造業的基本能力，但真正的挑戰，來自於製造環境持續變動。少量多樣與頻繁換線，使過去以穩定量產而設計的固定式自動化架構，逐漸出現彈性不足與調整困難的限制，導致導入與維運複雜度不斷提高。

這樣的困境並非台灣市場獨有，放眼全球電子製造業，品質一致性要求提升、產線變動加快，加上精密零組件處理難度增加等關鍵挑戰，使高度仰賴客製化與人工調整的自動化模式，逐漸難以因應現場實際需求。

Teradyne Robotics 台灣業務總監鍾秉光指出：「當製造現場的變動成為常態，自動化不應再以一次性專案思維規劃，而是需要具備長期運作與持續調整的能力。企業若要跨廠甚至跨國布局，自動化架構必須能在不同產線之間穩定複製，才能同時兼顧效率、品質與營運一致性。」

本次論壇的核心，在於將協作自動化從零散個案應用，轉化為可被反覆參考的應用場景與導入邏輯。Teradyne Robotics 透過「電子製造產線11種協作自動化應用場景」，以實際製造流程為單位，協助企業重新檢視產線中適合導入自動化的切入點，並現場示範3套台灣電子製造業最常使用的協作自動化應用。

以實務應用為例，UR 協作手臂可應用於螺絲鎖附、插件、點膠、ICT 機台照護與品質檢測等製程；MiR 自主移動機器人則可串接產線前後段物流，建立更具彈性的製程間搬送模式，使進料與出貨節奏能隨產線即時調整。透過兩者整合，企業可由單一工站逐步延伸至整條產線，提升整體運作彈性。

除了協作自動化架構，Universal Robots 亦持續投入 AI 技術的研究與中長期布局，近期發表與 Scale AI 合作開發的 UR AI Trainer，透過模仿學習（Imitation Learning）機制，讓協作機器人在實際生產等級的硬體上進行訓練，並同步擷取機器人運動、力回饋與視覺等資料，加速 AI 模型從實驗室走向製造現場，為 AI 技術未來在工業應用中的發展奠定基礎。