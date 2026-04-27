快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

回應電子製造業挑戰 Teradyne Robotics提11種協作自動化場景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
論壇現場展示電子製造協作自動化應用，涵蓋移動機器人上下料、視覺導引精準取放PCB大版、廠內物流搬運等場景，呈現協作機器人與自主移動機器人於不同製程中的整合應用方式。Teradyne Robotics／提供
論壇現場展示電子製造協作自動化應用，涵蓋移動機器人上下料、視覺導引精準取放PCB大版、廠內物流搬運等場景，呈現協作機器人與自主移動機器人於不同製程中的整合應用方式。Teradyne Robotics／提供

在全球供應鏈結構重組的背景下，台灣電子製造業正加速布局海外據點，製造模式也從集中於單一廠區，轉向多地產線並行運作。隨著缺工壓力、少量多樣與頻繁換線等成為常態，企業在提升產能的同時，也必須兼顧效率、品質一致性與整體營運穩定性。

全球先進機器人解決方案領導者Teradyne Robotics於4月23日舉辦 「2026 電子製造協作自動化論壇」，由旗下Universal Robots（UR；優傲科技）與 Mobile Industrial Robots（MiR），提出11種協作自動化應用場景，並結合「導入協作自動化前必須釐清的10個關鍵問題」，協助企業以系統化架構檢視自動化策略，降低導入與決策風險。

自動化已是電子製造業的基本能力，但真正的挑戰，來自於製造環境持續變動。少量多樣與頻繁換線，使過去以穩定量產而設計的固定式自動化架構，逐漸出現彈性不足與調整困難的限制，導致導入與維運複雜度不斷提高。

這樣的困境並非台灣市場獨有，放眼全球電子製造業，品質一致性要求提升、產線變動加快，加上精密零組件處理難度增加等關鍵挑戰，使高度仰賴客製化與人工調整的自動化模式，逐漸難以因應現場實際需求。

Teradyne Robotics 台灣業務總監鍾秉光指出：「當製造現場的變動成為常態，自動化不應再以一次性專案思維規劃，而是需要具備長期運作與持續調整的能力。企業若要跨廠甚至跨國布局，自動化架構必須能在不同產線之間穩定複製，才能同時兼顧效率、品質與營運一致性。」

本次論壇的核心，在於將協作自動化從零散個案應用，轉化為可被反覆參考的應用場景與導入邏輯。Teradyne Robotics 透過「電子製造產線11種協作自動化應用場景」，以實際製造流程為單位，協助企業重新檢視產線中適合導入自動化的切入點，並現場示範3套台灣電子製造業最常使用的協作自動化應用。

以實務應用為例，UR 協作手臂可應用於螺絲鎖附、插件、點膠、ICT 機台照護與品質檢測等製程；MiR 自主移動機器人則可串接產線前後段物流，建立更具彈性的製程間搬送模式，使進料與出貨節奏能隨產線即時調整。透過兩者整合，企業可由單一工站逐步延伸至整條產線，提升整體運作彈性。

除了協作自動化架構，Universal Robots 亦持續投入 AI 技術的研究與中長期布局，近期發表與 Scale AI 合作開發的 UR AI Trainer，透過模仿學習（Imitation Learning）機制，讓協作機器人在實際生產等級的硬體上進行訓練，並同步擷取機器人運動、力回饋與視覺等資料，加速 AI 模型從實驗室走向製造現場，為 AI 技術未來在工業應用中的發展奠定基礎。

製造業 領導者

延伸閱讀

台股＋全球主題雙引擎 瀚亞投信強化ETF組合成長力

國科會聯手經濟部推AI中央廚房 啟動產業學界徵案

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

針對台積電2奈米洩密案，智財法院今日判決Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創（簡稱TEL台灣）違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1.5億元。TEL台灣今日回應表示，公司絕不容許任何違上述準則的行為，並極為嚴肅看待此事，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

鐳洋科技「黑鳶2號」成功通聯 衛星驗證邁入新階段

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務，延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

Gartner預期今年全球PC及智慧手機出貨量分別下降10.4%與8.4%

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

台灣電路板協會（TPCA）27日與泰國電路板協會（THPCA）在曼谷共同主辦「2026泰國PCB產業高峰會」，會中發布《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》產業調查報告，並聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。目前台廠包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、金像電（2368）、燿華（2367）以及FCCL廠商台虹（8039）、鑽針廠尖點（8021）等皆已布局泰國，CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）也已投資泰國設廠，台光電（2383）則投資馬來西亞，至於PCB廠商泰鼎（4927）、敬鵬（2355）本身已深耕泰國多年。依據機構預測AI推升全球PCB產值至千億美元市場，並帶動泰國高值化發展契機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。