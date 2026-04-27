台積電2奈米洩密案遭判罰1.5億元 TEL：機密無外流

台積電2奈米洩密案，智慧財產及商業法院今天判處TEL旗下東京威力科創罰金新台幣1億5000萬元，緩刑3年，支付台積電1億元、支付公庫5000萬元。TEL表示，TEL及東京威力科創皆未組織性介入，相關機密資訊也無外流情事。

台積電離職工程師陳力銘、在職工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑等人涉洩漏關鍵技術，智慧財產及商業法院今天依違反國家安全法等罪，判處陳力銘有期徒刑10年可上訴。

此外，吳秉駿、戈一平分別判3年、2年徒刑，陳韋傑判刑6年，東京威力科創員工盧怡尹判刑10月、緩刑3年，支付公庫新台幣100萬元；東京威力公司判處罰金1億5000萬元，緩刑3年，支付台積電1億元、支付公庫5000萬元。

TEL聲明指出，TEL把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何洩漏客戶機密資訊的行為。對於判決指出東京威力科創未能充分履行對前員工的監督義務，TEL以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

TEL表示，調查及判決結果均無TEL及東京威力科創存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。此外，TEL已與客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享原則。事件對營運並無影響。

TEL指出，未來全體員工亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。