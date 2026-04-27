快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

鐳洋科技「黑鳶2號」成功通聯 衛星驗證邁入新階段

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
鐳洋科技太空團隊與8U立方衛星「黑鳶2號」合影。黑鳶2號入軌後已順利完成與地面站通聯任務。鐳洋科技／提供
鐳洋科技太空團隊與8U立方衛星「黑鳶2號」合影。黑鳶2號入軌後已順利完成與地面站通聯任務。鐳洋科技／提供

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務，延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製4顆8U立方衛星。

鐳洋指出，黑鳶2號入軌後約20分鐘內即成功接收beacon訊號，通聯建立時間較首顆衛星明顯提前，反映團隊在任務準備與衛星操作流程上更為成熟。透過先前在軌經驗的累積，優化地面端作業，使衛星入軌後能更快速完成初步健康狀態確認。現階段黑鳶2號已與多個海外地面站維持穩定連線，顯示整體通訊鏈路與系統整合能力具備良好延續性與可靠性。

目前黑鳶2號已進入姿態控制（ADCS）調整階段，逐步建立穩定的衛星姿態，待姿態控制穩定後，將依序展開酬載的在軌驗證，確認通訊功能於實際軌道環境中的運作表現與應用潛力。相較黑鳶1號，本次任務除延續既有通訊架構外，同時軌道高度由約510公里提升至約590公里，使衛星在不同軌道條件下累積更具代表性的在軌運行數據，作為後續系統優化與任務設計的重要依據。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，低軌衛星發展的關鍵不只在於單星性能驗證，而在於能否穩定複製任務流程、持續累積在軌數據，並逐步轉化為多星協同運作與規模化發展。黑鳶2號的成功通聯，正是這條路上從「驗證一顆衛星」，走向「驗證一套系統」的關鍵一步。

鐳洋科技衛星專案工程師進行「黑鳶2號」入艙裝載作業，確保衛星與發射設備精準對接。鐳洋科技／提供
鐳洋科技衛星專案工程師進行「黑鳶2號」入艙裝載作業，確保衛星與發射設備精準對接。鐳洋科技／提供

太空 衛星

延伸閱讀

首位台灣出生NASA太空人林琪兒訪成大 講座爆滿互動熱烈

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

TrendForce：預估2026年全球手機直連衛星市場規模將年增49%

趙坤茂／從網際網路到星際網路

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

鐳洋科技「黑鳶2號」成功通聯 衛星驗證邁入新階段

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務，延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

Gartner預期今年全球PC及智慧手機出貨量分別下降10.4%與8.4%

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

台灣電路板協會（TPCA）27日與泰國電路板協會（THPCA）在曼谷共同主辦「2026泰國PCB產業高峰會」，會中發布《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》產業調查報告，並聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。目前台廠包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、金像電（2368）、燿華（2367）以及FCCL廠商台虹（8039）、鑽針廠尖點（8021）等皆已布局泰國，CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）也已投資泰國設廠，台光電（2383）則投資馬來西亞，至於PCB廠商泰鼎（4927）、敬鵬（2355）本身已深耕泰國多年。依據機構預測AI推升全球PCB產值至千億美元市場，並帶動泰國高值化發展契機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。