快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

系微前進OCP EMEA峰會 展示晶粒左移式韌體啟用方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）27日宣布將參與OCP EMEA Summit 2026。Insyde CTO Tim Lewis將於會中共同發表一場關於加速晶粒架構韌體啟用的專題演講。

該演講將於4月30日舉行，主題為「Shift-Left Firmware Enablement for the Open Chiplet Economy： From Emulation to System-Ready Silicon」，並由Ravi Narayanaswami（Cadence傑出工程師）與 Vincent Casillas（SiPearl CTO）共同發表，屬於Open Chiplet Economy議程的一部分。

隨著晶粒式架構逐漸成為下一代AI與雲端平台的核心，系統層級的早期驗證變得愈發關鍵。本場演講將展示一項概念驗證（proof-of-concept）方法，將量產韌體——包括UEFI BIOS、晶粒管理韌體（SCP/MCP）與 OpenBMC——整合至模擬（emulation）環境中，以在實際晶片尚未完成前，提供更貼近實際的平台驗證能力。

本場演講亦將說明與 Open Compute Project（OCP）倡議及 Arm SystemReady 規範的對齊，進一步促進異質運算平台之間更廣泛的生態系互通性。

Insyde Software CTO Tim Lewis表示：「本場演講匯集了韌體、模擬與晶片設計領域的專業能力。透過結合Insyde、Cadence與SiPearl的優勢，我們展示了如何憑藉實務經驗，使晶粒系統能更早完成驗證並投入量產。」

此外，Tim Lewis也將於4月29日在Systems Management議程中共同發表「From Code to Data： Advancing the Unified Platform Configuration Interface （UPCI）」，說明Open Platform Firmware 工作流程的最新進展，以及平台設定朝向更開放、資料驅動方式演進的趨勢。

系微

延伸閱讀

擷發科出席歐洲經濟大會 楊健盟：歐洲與台灣共築安全韌性供應鏈

擷發科前進EEC2026 推動波蘭成為歐洲邊緣運算的戰略樞紐

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

針對台積電2奈米洩密案，智財法院今日判決Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創（簡稱TEL台灣）違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1.5億元。TEL台灣今日回應表示，公司絕不容許任何違上述準則的行為，並極為嚴肅看待此事，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

鐳洋科技「黑鳶2號」成功通聯 衛星驗證邁入新階段

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務，延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

Gartner預期今年全球PC及智慧手機出貨量分別下降10.4%與8.4%

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

台灣電路板協會（TPCA）27日與泰國電路板協會（THPCA）在曼谷共同主辦「2026泰國PCB產業高峰會」，會中發布《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》產業調查報告，並聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。目前台廠包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、金像電（2368）、燿華（2367）以及FCCL廠商台虹（8039）、鑽針廠尖點（8021）等皆已布局泰國，CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）也已投資泰國設廠，台光電（2383）則投資馬來西亞，至於PCB廠商泰鼎（4927）、敬鵬（2355）本身已深耕泰國多年。依據機構預測AI推升全球PCB產值至千億美元市場，並帶動泰國高值化發展契機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。