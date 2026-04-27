AI攻防戰升級 邁達特「一站式資安服務」亮相臺灣資安大會

2026 臺灣資安大會將於 5 月 5 日登場。面對生成式 AI 帶動攻擊手法升級、雲端環境風險持續擴大，IT 智能化最佳夥伴－MetaAge 邁達特（6112）將於展會現場發表「16 大資安核心模組」，以「一站式資安服務」整合資安量能，協助企業透過模組化方式，快速建構符合自身需求的防禦體系，強化整體資安治理能力。

根據MIC統計，生成式AI已帶動攻擊鏈升級。生成式AI不僅大幅降低攻擊成本，更擴大攻擊規模，使釣魚詐騙、身分冒用與深偽社交工程更難偵測，推動全球企業進入全新的「AI攻防競逐」時代。在此趨勢帶動下，臺灣資安產值展現強勢擴張動能，預期產業規模自2025年的604億元，提升至2027年的749億元。MIC強調，AI資安將成為2026年最具策略價值的資通訊成長板塊，也是企業邁向自主化安全營運的重要里程碑。

邁達特總經理施建成認為：「AI正在重塑資安產業結構，企業面臨的威脅已從單點防護演變為混合多雲環境的系統性風險，複雜度呈倍數成長，使資安持續成為 IT 支出中成長動能最強的關鍵領域之一。而邁達特所擅長的，是將複雜的資安需求『模組化』，讓企業在 IT 支出中獲得最高的防護投資報酬率。」

根據世界經濟論壇（WEF） 2026 報告，高達 94% 的資深專業人士認為 AI 是改變資安局勢的首要關鍵。對此，邁達特憑藉深厚的整合經驗，將 16 大核心模組拆解為「事前、事中、事後」三階循環，整合 25 家國際品牌，助企業將安全評估轉化為具體的模組化防禦。

在事前，透過資安健檢盤點風險，結合網路防護、雲端檢查、員工訓練與合規制度，並同步部署WAF、DLP、身分與裝置管理及AI安全等基礎防護，強化整體體質；在事中，則透過SOC 24小時監控與EDR/MDR即時偵測異常行為，搭配DDoS防禦、零信任架構與AI安全監控，確保威脅發生時可即時應對與阻斷；至於事後，則透過攻擊分析與資安事件應變機制，還原入侵路徑並進行鑑識與通報，進一步優化防護策略，降低同類事件再次發生的風險。

目前，邁達特在資安領域代理超過 25 家領先國際品牌，建構業界罕見的完整生態系。除了指標性的 Check Point、Cisco、Zscaler 之外；亦包含專精特定技術領域的 CyCraft、Akamai、Radware、Delinea、Keyfactor、Mammoth Cyber 等。

針對雲端原生需求，邁達特亦整合了三大公有雲 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 的原生安全服務。此外，合作夥伴陣容更涵蓋Elastic、Juniper Networks （HPE）、Citrix、Kasm Workspaces、Wiz、AccuKnox、Ivanti、Omnissa、SecurityScorecard、Gogolook（6902）、OpenText 等品牌，服務範疇從防火牆、端點防護、雲端安全、零信任、DLP、身分管理，一路延伸到 AI 安全。

據Global Information Institute統計，全球資安管理服務(Managed Security Sevice) 市場預計將從 2025 年的 394.7 億美元成長到 2030 年的 668.3 億美元，複合年成長率達 11.1%，顯示企業「資安委外專業化」已成主流。

針對當前企業資安人才荒，邁達特推出「全代管」、「協同代管」與「事件型支援」三種彈性服務模式。邁達特 MSP 代管中心提供全年無休的監控，可有效補足 IT 部門在深夜或連假期間的監控缺口。結合「事前防守、事中偵測、事後強化」的完整循環，不僅解決當下攻擊，更透過鑑識分析與政策調整，確保威脅不再重複發生。

對企業而言，透過委託專業團隊進行全天候監控與事件即時回應，企業不只能解決眼前的技術挑戰，更可將戰略資源集中於核心業務成長，同時降低內部資安團隊的負擔。