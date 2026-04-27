擷發科前進EEC2026 推動波蘭成為歐洲邊緣運算的戰略樞紐

2026年歐洲經濟大會（European Economic Congress, EEC 2026） 於波蘭卡托維茲盛大揭幕。擷發科技董事長楊健盟受邀出席大會最具指標性的「台波經濟合作論壇」，並於會中分享目前AI科技產業「軟體帶動硬體」的最新趨勢，並倡議藉由台灣半導體科技實力共同推動波蘭成為歐洲邊緣運算（Edge AI）的戰略樞紐。

楊健盟並與台灣波蘭商會代表暨和成集團副董事長邱元逸、中華民國駐波蘭代表劉永健大使、以及多位來自歐盟與波蘭經濟、科技發展領域的產官學界代表展開跨國高峰對話，並由波蘭台灣商會會長 Agnieszka Sygitowicz 親自主持論壇。

針對全球百工百業在 AI 落地時所面臨的「最後一哩路（Last Mile）」難題，楊健盟在論壇中向歐洲產官學界分析，目前全球 Edge AI 難以普及落地，主因在於終端需求極度碎片化，以及長期以來極度追求AI硬體算力而忽略軟體應用開發所致。

楊健進一步說，擷發科主張「軟體帶動硬體 (Software-Driven Hardware)』的AI落地趨勢，以擷發科本身做起，透過支援各大主流晶片平台、搭配低功耗的客製化晶片設計服務（CATS）與 AIVO 無程式碼（No-Code）視覺AI開發平台，能讓波蘭乃至全歐洲的優秀工程師與產業專家，以最低門檻將領域知識轉化為專屬AI落地應用。此模式已在歐美與亞洲的無人載具自主導航、智慧安防及智慧工廠等領域展現出實質的商業動能，引發現場歐盟科技界代表的高度迴響與積極洽談合作模式。

邱元逸則從近年積極投入的軍工與高階材料市場切入，指出波蘭不僅是進入歐盟的門戶，更是台灣在全球安全產業布局中的核心創新夥伴。

邱元逸認為，波蘭充沛的理工人才與地緣戰略地位，正與擷發科技的Edge AI技術形成完美的「創新場景」互補。楊健盟同時向與會歐盟與波蘭官員指出，結合歐洲的軟體天賦與台灣的半導體硬實力，雙方能共同打造具備高度安全性的「韌性供應鏈」。這不僅是供應鏈的互補，更是深度技術與人才的共生，在台波雙方合作下，期待讓波蘭在未來五年內成為全歐洲的「AI 軟硬體創新樞紐」。

除了前端應用的落地，楊健盟也同步推升旗下Arculus System 在EDA工具服務領域的國際影響力。作為專業的ASIC晶片設計服務商，擷發科技透過Arculus System的EDA技術平台，協助客戶大幅縮短ASIC晶片從研發到量產的週期。楊健盟強調，未來的科技競爭在於誰能最快、最具成本效益地讓AI走入百工百業。