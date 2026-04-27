快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

擷發科前進EEC2026 推動波蘭成為歐洲邊緣運算的戰略樞紐

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2026歐洲經濟大會（EEC 2026）於波蘭盛大舉行，現場匯聚歐洲政經與科技領袖，擷發科技獲邀參與國際論壇，成為全場關注焦點。圖／擷發科技提供
2026歐洲經濟大會（EEC 2026）於波蘭盛大舉行，現場匯聚歐洲政經與科技領袖，擷發科技獲邀參與國際論壇，成為全場關注焦點。圖／擷發科技提供

2026年歐洲經濟大會（European Economic Congress, EEC 2026） 於波蘭卡托維茲盛大揭幕。擷發科技董事長楊健盟受邀出席大會最具指標性的「台波經濟合作論壇」，並於會中分享目前AI科技產業「軟體帶動硬體」的最新趨勢，並倡議藉由台灣半導體科技實力共同推動波蘭成為歐洲邊緣運算（Edge AI）的戰略樞紐。 

楊健盟並與台灣波蘭商會代表暨和成集團副董事長邱元逸、中華民國駐波蘭代表劉永健大使、以及多位來自歐盟與波蘭經濟、科技發展領域的產官學界代表展開跨國高峰對話，並由波蘭台灣商會會長 Agnieszka Sygitowicz 親自主持論壇。

針對全球百工百業在 AI 落地時所面臨的「最後一哩路（Last Mile）」難題，楊健盟在論壇中向歐洲產官學界分析，目前全球 Edge AI 難以普及落地，主因在於終端需求極度碎片化，以及長期以來極度追求AI硬體算力而忽略軟體應用開發所致。

楊健進一步說，擷發科主張「軟體帶動硬體 (Software-Driven Hardware)』的AI落地趨勢，以擷發科本身做起，透過支援各大主流晶片平台、搭配低功耗的客製化晶片設計服務（CATS）與 AIVO 無程式碼（No-Code）視覺AI開發平台，能讓波蘭乃至全歐洲的優秀工程師與產業專家，以最低門檻將領域知識轉化為專屬AI落地應用。此模式已在歐美與亞洲的無人載具自主導航、智慧安防及智慧工廠等領域展現出實質的商業動能，引發現場歐盟科技界代表的高度迴響與積極洽談合作模式。

邱元逸則從近年積極投入的軍工與高階材料市場切入，指出波蘭不僅是進入歐盟的門戶，更是台灣在全球安全產業布局中的核心創新夥伴。

邱元逸認為，波蘭充沛的理工人才與地緣戰略地位，正與擷發科技的Edge AI技術形成完美的「創新場景」互補。楊健盟同時向與會歐盟與波蘭官員指出，結合歐洲的軟體天賦與台灣的半導體硬實力，雙方能共同打造具備高度安全性的「韌性供應鏈」。這不僅是供應鏈的互補，更是深度技術與人才的共生，在台波雙方合作下，期待讓波蘭在未來五年內成為全歐洲的「AI 軟硬體創新樞紐」。 

除了前端應用的落地，楊健盟也同步推升旗下Arculus System 在EDA工具服務領域的國際影響力。作為專業的ASIC晶片設計服務商，擷發科技透過Arculus System的EDA技術平台，協助客戶大幅縮短ASIC晶片從研發到量產的週期。楊健盟強調，未來的科技競爭在於誰能最快、最具成本效益地讓AI走入百工百業。

擷發科技董事長楊健盟（右二）於歐洲經濟大會論壇發表演說，分享AI落地「軟體帶動硬體」新趨勢，期盼結合台波優勢共築 Edge AI 韌性供應鏈。圖／擷發科技提供
擷發科技董事長楊健盟（右二）於歐洲經濟大會論壇發表演說，分享AI落地「軟體帶動硬體」新趨勢，期盼結合台波優勢共築 Edge AI 韌性供應鏈。圖／擷發科技提供

波蘭 歐盟 歐洲

延伸閱讀

AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

「量子產業技術推動辦公室」 推動合作、落地及連結

創業之星選秀 快來報名／開發資本助新創搶AI先機

AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

針對台積電2奈米洩密案，智財法院今日判決Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創（簡稱TEL台灣）違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1.5億元。TEL台灣今日回應表示，公司絕不容許任何違上述準則的行為，並極為嚴肅看待此事，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。

鐳洋科技「黑鳶2號」成功通聯 衛星驗證邁入新階段

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務，延續首顆8U衛星成功建立通訊鏈路的成果，更進一步展現任務流程與通訊建立效率的提升，由單點驗證，邁向連續驗證階段。

Gartner預期今年全球PC及智慧手機出貨量分別下降10.4%與8.4%

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

台灣電路板協會（TPCA）27日與泰國電路板協會（THPCA）在曼谷共同主辦「2026泰國PCB產業高峰會」，會中發布《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》產業調查報告，並聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。目前台廠包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、金像電（2368）、燿華（2367）以及FCCL廠商台虹（8039）、鑽針廠尖點（8021）等皆已布局泰國，CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）也已投資泰國設廠，台光電（2383）則投資馬來西亞，至於PCB廠商泰鼎（4927）、敬鵬（2355）本身已深耕泰國多年。依據機構預測AI推升全球PCB產值至千億美元市場，並帶動泰國高值化發展契機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。