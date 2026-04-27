Gartner預期今年全球PC及智慧手機出貨量分別下降10.4%與8.4%

Gartner預測，由於記憶體成本增加，2026年全球個人電腦（PC）及智慧手機出貨量較2025年分別下降10.4%與8.4%。Gartner並預期，到2026年末，DRAM及固態硬碟（SSD）整體價格預計上漲130%，使PC及智慧手機價格較2025年分別上漲17%與13%，屆時市場需求集中於先進設備。

Gartner高級研究總監Ranjit Atwal指出，設備出貨量觸及十多年來最低水準。因記憶體價格上漲預計縮小設備選擇範圍，致使消費者延長設備使用期限、改變迭代周期。

因爲記憶體成本增加，2026年末企業暨個人使用者PC使用年限分別延長15%與20%，引發迭代延遲導致安全漏洞風險與老舊設備管理難題。