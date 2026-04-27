AI推升PCB產值衝千億美元 泰國PCB產業高峰會聚焦四大關鍵議題

台灣電路板協會（TPCA）27日與泰國電路板協會（THPCA）在曼谷共同主辦「2026泰國PCB產業高峰會」，會中發布《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》產業調查報告，並聚焦工作證申辦、人才培育、基礎設施及產業政策等落地關鍵議題。目前台廠包含PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、金像電（2368）、燿華（2367）以及FCCL廠商台虹（8039）、鑽針廠尖點（8021）等皆已布局泰國，CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）也已投資泰國設廠，台光電（2383）則投資馬來西亞，至於PCB廠商泰鼎（4927）、敬鵬（2355）本身已深耕泰國多年。依據機構預測AI推升全球PCB產值至千億美元市場，並帶動泰國高值化發展契機。

此次高峰會定位為「層峰戰略對話平台」，並獲香港線路板協會（HKPCA）與中國電子電路行業協會（CPCA）支持，匯聚來自台灣、中國大陸、泰國三地近60位產業領袖與代表與會交流。包括BOI、IEAT、NXPO等官方單位，亦派代表出席，顯示泰國官方對PCB產業發展與國際合作的高度重視。高峰會的重要亮點之一，是由TPCA攜手THPCA及HKPCA共同完成的《AI浪潮與地緣政治交會下的泰國PCB產業機會》調查報告。透過跨區域問卷蒐集與產業意見彙整，呈現中、港、台、泰PCB產業對泰國投資布局、供應鏈在地化及人才發展等議題的共同關注。這不僅提升了報告的代表性，也凸顯在全球產業重組下，亞洲PCB產業正朝向更緊密的區域協作發展。

根據報告數據，全球PCB市場在AI基礎設施投資帶動下持續成長，2025年市場規模預計達924億美元；展望2026年，更可望進一步攀升至1,137億美元，年成長率達23.1%。報告指出，AI算力需求正成為推升全球PCB產業成長的主要動能，並加速高階製造與供應鏈重組，為泰國產業與經濟帶來新一波成長契機。

面對人才瓶頸，TPCA於當日下午續辦「台泰人資同業聯誼暨產學交流會」，進一步就產學合作、人才培訓與在地供給機制交換意見。此次交流亦聚焦如何回應當前工程／製程、設備維護與研發等關鍵職能的人才缺口，強化泰國PCB產業的長期發展基礎。

從泰國PCB產業發展軌跡來看，近年已有超過60家PCB製造商進駐，當地正逐步朝高值化製造據點邁進，並持續承接AI伺服器、高階通訊與汽車電子等應用需求。其中，汽車電子應用占比達31%，位居各應用領域之首，顯示泰國既有汽車產業聚落優勢持續發揮。另一方面，隨近年超過百家PCB產業鏈投資逐步落地，AI伺服器與通訊需求升溫，也推動泰國PCB產品結構朝高階多層板（47%）與高密度連接板（HDI，23%）等高值化方向發展。

該報告指出，泰國PCB產業雖快速擴張，但整體生態系仍有待完善。目前有46%的業者在地採購比例低於20%，顯示在地供應鏈整合仍待加強，在高峰會的產官對話環節中，與會產業代表聚焦四項關鍵議題。首先在機制優化上，建議將急件工作證有效期延長至60-90天，並允許抵泰前在台申請，以利關鍵製程順利投產。其次，針對人才缺口，呼籲政府支持產學合作專班與實習制度，並補助企業培訓計畫。第三，在基礎設施方面，隨高階製造需求增加，穩定的電力、綠能及水資源處理能力是確保穩定營運的重要基礎。最後，業界提出泰國發展半導體的政策方向下，須先確保PCB產業鏈的健全發展，將為泰國科技發展奠定堅實根基，故齊聲呼籲泰國政府將PCB納入國家級關鍵發展產業，強化政策對PCB產業的支持，以進一步推升泰國在全球AI供應鏈中的競爭力。

人才瓶頸為產業發展關鍵 TPCA積極推動泰國專業人才培育

報告中進一步顯示，目前最主要的缺口集中於在地材料供應（35%），其次為作業員與工程技術人力（22%），以及設備零件後勤與維護服務（21%）。從材料、設備到人才供給的多重挑戰可見，未來泰國PCB產業若要支撐下一階段發展，仍須同步補強供應鏈配套與人才培育基礎。預估至2030年，相關人才需求將進一步增至7.42萬人。

隨著產業布局逐步落地，泰國PCB產業下一階段的重點，已不再只是擴產，而在於加快推動高階製造生態系建構。未來競爭力將取決於供應鏈在地化、人才培育與相關配套能否持續完善。TPCA也將持續與THPCA、BOI、IEAT、NXPO、TECO等規劃更多元的專業人才培育合作平台，協助將政府資源能挹注於企業當中，攜手扶持PCB產業鏈，提升培養泰國人才專業能力，進而對整體泰國社會經濟產生巨大貢獻。