快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

資安院「漏洞獵捕」助廠商掌握潛在風險 強化MIT競爭力

中央社／ 台北27日電

數發部資安署指導資安院辦理首屆產品資安漏洞獵捕，共集結11家國內資通訊大廠，針對20組產品進行測試。資安院今天公布，最終確認20項有效漏洞，顯示產品上市前若透過外部測試驗證，有助提前發現潛在風險、縮短修補時程，進一步強化整體產品安全。

資安院舉辦首屆漏洞獵捕活動成果記者會，資安署署長蔡福隆指出，隨著歐盟「網路韌性法」等國際規範陸續上路，強化台灣產品安全與建立供應鏈信任已成為關鍵。資安院首屆漏洞獵捕活動成果豐碩，之後會再辦理第2屆，促使業者更重視產品資安，也讓政府機關或企業在採用資安產品時，有非常安全的環境。

資安院說明，活動共集結11家國內指標性資通訊大廠、179位本土資安研究員，針對網通設備、網路儲存設備及工業網通等20組產品進行測試，最終確認20項有效漏洞，其中包含3項嚴重等級與6項高風險漏洞。

資安院指出，這次活動發現有效漏洞中，部分元件因使用弱密碼可能導致任意檔案遭讀取，也有因未妥善檢查參數輸入格式，而產生命令注入風險等漏洞。

資安院表示，179位研究員中，共有25人成功提交漏洞報告，透過研究員從實際攻擊者視角進行測試，使廠商得以在產品上市前即掌握潛在問題，將原本可能於上市後才暴露的風險提前處理。目前已有廠商配合申請取得6個通用弱點與漏洞（CVE）編號，資安院也將持續追蹤後續情形。

資安院指出，參與計畫的藍隊廠商皆表達高度意願參與後續活動，紅隊研究員也肯定此次整體運作，並建議未來若能進一步明確揭露測試標的資訊與評估標準，將更有助提升漏洞挖掘成效。

資安院表示，規劃9月辦理第2屆漏洞獵捕活動，將以軟體供應鏈安全驗證為主軸，針對政府機關常用軟體項目，優先選擇使用率較高或涉及高風險情境的軟體進行驗證，透過公私協力模式強化MIT產品競爭力，讓台灣製造從Made in Taiwan邁向Make ItTrusted。

資安

延伸閱讀

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

知名寵物食品湯罐驚見不明異物 飼主怒控：品牌信任徹底崩盤

Anthropic有望與超微合作 外界推測將採購新晶片 整合進自家伺服器

詐騙 Debug！攻城獅攜手警局打詐 工程師化身玩家闖關抓詐騙

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

「台灣駭客火力全開，共找到11家硬體廠商20個資安漏洞！」資安院舉辦「漏洞獵捕」活動，邀請駭客尋找廠商漏洞，供廠商未來精進資安所用，27日公布測試結果，找到20個漏洞、…

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。