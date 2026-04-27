快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI傳出正在打造智慧手機。美聯社
ChatGPT開發商OpenAI傳出正在打造智慧手機。美聯社

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

郭明錤說，OpenAI要打造手機，是要完全掌控作業系統與硬體，藉此讓手機提供全面性的AI代理服務，而非只是讓用戶使用一堆應用程式（App）。

他表示，這款新手機會高度整合雲端與裝置端AI，手機硬體會持續理解用戶文本（context），因此手機處理器的設計關鍵在於耗電、記憶體分層管理與基本較小模型運作等，至於複雜或高強度的需求則由雲端AI執行。

在供應商方面，郭明錤說，OpenAI正與聯發科高通合作開發手機處理器，預計在2026年底或2027年第1季決定規格與供應商；中國大陸的組裝業者立訊將是獨家系統協力設計與製造商，預計在2028年量產這款手機。

根據郭明錤的說法，立訊在蘋果供應鏈的組裝地位都很難超越鴻海，然而若成為OpenAI手機的製造業者，可望因提前布局而受惠，成為下一個手機世代的領先受益者。

郭明錤說，在商業模式方面，OpenAI可能會將訂閱制與硬體捆綁銷售，並建立全新的AI代理生態與開發商合作。

郭明錤 立訊 Qualcomm OpenAI

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

2026年全球手機直連衛星市場估年增49% 供應鏈迎新商機

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

「台灣駭客火力全開，共找到11家硬體廠商20個資安漏洞！」資安院舉辦「漏洞獵捕」活動，邀請駭客尋找廠商漏洞，供廠商未來精進資安所用，27日公布測試結果，找到20個漏洞、…

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。