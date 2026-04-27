快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁今年將邁入50周年，創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值。施先生辦公室／提供
宏碁今年將邁入50周年，創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值。施先生辦公室／提供

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

宏碁在1976年，當時以100萬元新台幣，五位創業夥伴攜手共同創業，主要就是為了掌握微處理機將帶動二次工業革命的機會，希望華人不要錯失這個機會，否則將成為歷史的罪人，在這個初衷下一群窮小子共同努力。

施振榮表示，當時沒有資源，微處理機的市場也還不成熟，但大家希望不要再錯失這個機會。加上當時台灣在國際上的競爭力亟待突破，於是宏碁就以研發＋品牌行銷做為長期的突破點。

為推動國內微處理機的市場，施振榮指出，於是宏碁初期就以「微處理機的園丁」自許，宏碁的成立就是為了要給年輕人有發揮的舞台，但是傳統文化會讓年輕人無法發揮潛能，因此宏碁成立以來，就一直致力於突破傳統文化所產生的瓶頸，建立一個有利於高科技產業發展的環境與組織文化尋求突破點。

此外，宏碁也積極透過宏碁基金會來回饋社會培育人才，包括早年舉辦「龍騰論文獎」、「龍騰微笑競賽」以及「宏碁數位創作競賽」等等，提供許多中學生及大專院校師生展現創意與創業的舞台，也因而培育許多優秀的人才，諸如新媒體—生成式藝術家吳哲宇、數位藝術家張亨利等。

回頭看宏碁可說是台灣高科技產業人才培育的搖籃，宏碁訓練出台灣最多傑出經理人，也是獲選最多十大傑出青年的企業（施振榮－創辦宏碁前即獲選、施崇棠、邰中和、雷輝等），在政界的領導人（如前行政院院長暨桃園市長張善政、前經濟部部長鄧振中、前台中市副市長張光瑤）等。此外，在Acer工作後出去創業的成功人士更是不計其數，諸如華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等。

如今AAQW泛宏碁集團企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）旗下已有43家上市櫃公司，如今宏碁董事長陳俊聖、友達（2409）董事長彭雙浪、佳世達（2352）董事長陳其宏、緯創（3231）董事長林憲銘接棒後都已成為產業界重要的領導人，經營人才一代強過一代，在各領域繼續為社會創造價值，同時將Acer文化傳承下去，對台灣產業界影響極為深遠。

施振榮說：「宏碁對台灣最大的價值，並不在於賺了多少錢，而是為台灣社會培育了多少人才，尤其是人才所創造的無形與隱性的價值。」

如果從「有形、直接、現在」的顯性價值來看，宏碁一定不是賺最多錢的企業，但如果六面向總價值來看，宏碁在「無形、間接、未來」的隱性價值，為台灣社會培育了許多人才，帶給年輕人信心和希望，這些才是宏碁50年來最珍貴的價值所在，這也是王道所追求的目標。

展望未來，施振榮表示，宏碁將繼續為年輕一代的朋友搭建舞台，讓年輕朋友可以在這個舞台上成長及歷練，讓年輕人也為台灣、為國際社會做出更大的貢獻！

宏碁 施振榮 Acer

延伸閱讀

1981 年施振榮打造第一台自製電腦「小教授一號」，開啟宏碁從台灣本土到矽谷之路

企業生日快樂／大陸工程人才培育 鞏固核心能力

中信金奪聯經人文企業大獎

落實人文永續精神 中國信託勇奪「2026第三屆聯經人文企業獎」四大獎

相關新聞

郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

首屆漏洞獵捕競賽 駭客找出20個漏洞

「台灣駭客火力全開，共找到11家硬體廠商20個資安漏洞！」資安院舉辦「漏洞獵捕」活動，邀請駭客尋找廠商漏洞，供廠商未來精進資安所用，27日公布測試結果，找到20個漏洞、…

人工智慧能寫講章 AI觀念有世代差異

人工智慧是否適合撰寫講章？美國生命之路研究指出，年輕教友與城市大型教會的領袖通常對AI持較開放的態度，而福音派人士與年長者則較為保守。如今，儘管部分牧師已開始嘗試使用人工智…

宏碁50週年 施振榮：最大貢獻在為台灣培育人才

電腦品牌廠宏碁集團今年將邁入50週年，創辦人施振榮今天表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。