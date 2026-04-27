Acer 50周年 施振榮：宏碁最大貢獻在為台灣培育人才

宏碁（2353）今年將邁入50周年，從1976年以100萬元新台幣創業，如今AAQW泛宏碁集團企業家族旗下已有43家上市櫃公司。宏碁集團創辦人施振榮表示，一路走來以王道精神創業，宏碁最大的貢獻與價值是在為台灣培育許多人才，創造無形與隱性的價值，帶來長遠的影響。

宏碁在1976年，當時以100萬元新台幣，五位創業夥伴攜手共同創業，主要就是為了掌握微處理機將帶動二次工業革命的機會，希望華人不要錯失這個機會，否則將成為歷史的罪人，在這個初衷下一群窮小子共同努力。

施振榮表示，當時沒有資源，微處理機的市場也還不成熟，但大家希望不要再錯失這個機會。加上當時台灣在國際上的競爭力亟待突破，於是宏碁就以研發＋品牌行銷做為長期的突破點。

為推動國內微處理機的市場，施振榮指出，於是宏碁初期就以「微處理機的園丁」自許，宏碁的成立就是為了要給年輕人有發揮的舞台，但是傳統文化會讓年輕人無法發揮潛能，因此宏碁成立以來，就一直致力於突破傳統文化所產生的瓶頸，建立一個有利於高科技產業發展的環境與組織文化尋求突破點。

此外，宏碁也積極透過宏碁基金會來回饋社會培育人才，包括早年舉辦「龍騰論文獎」、「龍騰微笑競賽」以及「宏碁數位創作競賽」等等，提供許多中學生及大專院校師生展現創意與創業的舞台，也因而培育許多優秀的人才，諸如新媒體—生成式藝術家吳哲宇、數位藝術家張亨利等。

回頭看宏碁可說是台灣高科技產業人才培育的搖籃，宏碁訓練出台灣最多傑出經理人，也是獲選最多十大傑出青年的企業（施振榮－創辦宏碁前即獲選、施崇棠、邰中和、雷輝等），在政界的領導人（如前行政院院長暨桃園市長張善政、前經濟部部長鄧振中、前台中市副市長張光瑤）等。此外，在Acer工作後出去創業的成功人士更是不計其數，諸如華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等。

如今AAQW泛宏碁集團企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）旗下已有43家上市櫃公司，如今宏碁董事長陳俊聖、友達（2409）董事長彭雙浪、佳世達（2352）董事長陳其宏、緯創（3231）董事長林憲銘接棒後都已成為產業界重要的領導人，經營人才一代強過一代，在各領域繼續為社會創造價值，同時將Acer文化傳承下去，對台灣產業界影響極為深遠。

施振榮說：「宏碁對台灣最大的價值，並不在於賺了多少錢，而是為台灣社會培育了多少人才，尤其是人才所創造的無形與隱性的價值。」

如果從「有形、直接、現在」的顯性價值來看，宏碁一定不是賺最多錢的企業，但如果六面向總價值來看，宏碁在「無形、間接、未來」的隱性價值，為台灣社會培育了許多人才，帶給年輕人信心和希望，這些才是宏碁50年來最珍貴的價值所在，這也是王道所追求的目標。

展望未來，施振榮表示，宏碁將繼續為年輕一代的朋友搭建舞台，讓年輕朋友可以在這個舞台上成長及歷練，讓年輕人也為台灣、為國際社會做出更大的貢獻！