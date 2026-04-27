yoxi以AI 辨識、無障礙導引打造更友善銀髮移動環境

根據內政部 2026 年最新統計，台灣 65 歲以上人口比率已正式突破 20% 門檻，宣告邁入「超高齡社會」。面對銀髮族「行」的需求，yoxi 推出「門牌辨識（Snap to Go）」功能，銀髮族僅需輕鬆拍照即可輸入地址叫車；另外，yoxi 「無障礙出入口」上下車點引導能減少長輩在交通站點繞路或上下階梯時的負擔。

和泰（2207）集團表示，面對超高齡社會的挑戰，移動服務不應只是點到點的運輸，更是社會參與的延伸。yoxi此次功能升級，不僅是服務優化，攜手TOYOTA Mobility Foundation 落實「Mobility for All」理念的重要里程碑。未來，雙方也將持續透過科技與創新，回應高齡與多元族群的移動需求，讓「移動」成為連結生活、促進參與、提升幸福感的重要力量。yoxi 期盼陪伴台灣每一位長者，都能自由、安心地移動。

和泰集團旗下乘車派遣服務 yoxi 積極落實 ESG 社會共融，並呼應與 TOYOTA Mobility Foundation（TMF）共同推動的「Mobility for All」理念，致力打造更友善的移動環境。透過 yoxi 內部營運大數據觀察發現，年長用戶在操作叫車 App 時，約有 4 成因輸入問題而卡在「地址設定」環節。為此，yoxi推出「AI 門牌辨識（Snap to Go）」與「無障礙出入口導引」功能以打破數位鴻溝，搭配原有「輪椅收納」與「協助上車」的乘車備註，打造全台最友善的銀髮移動方式。

yoxi 深入分析使用者行為發現，長輩在操作 App 叫車時，最耗時且容易導致放棄叫車的步驟正是「手動輸入地址」。針對此痛點所開發的「AI 門牌辨識（Snap to Go）」功能，能讓長輩出門時只需將手機對準門牌拍照，yoxi App即可快速辨識並自動帶入地址。這項創新不僅大幅降低智慧手機的使用門檻，更實質解決長輩獨自出門時的操作與溝通焦慮，也呼應「Mobility for All」讓每個人都能輕鬆移動的核心精神。此外，從yoxi內部數據即發現不少上下車點其一是醫療院所，其中更有2成是印尼語系用戶。顯示該功能對於居家照護的看護移工等外語族群也相當實用。

除了操作App，如何順利抵達合適的乘車位置，更是長輩或行動不便者的一大挑戰。yoxi 領先同業推出「無障礙出入口」搜尋功能，特別優化捷運、高鐵等大型交通樞紐的圖資。系統會主動推薦具備無障礙電梯或設施的上下車點，減少長輩在站點繞路或上下階梯的負擔，確保「點對點」的移動方便性。

yoxi 的「輪椅收納」與「協助上車」乘車備註自推出以來使用次數年年成長，2025年備註次數更是2024年的兩倍，顯示銀髮族對司機的暖心服務具高度需求。此外，yoxi敬老愛心車隊支援台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、高雄七大城市敬老卡、愛心卡或長青幸福卡的扣抵，僅需電話撥打 02-7730-1777 指定「敬老愛心計程車」，或者在yoxi App叫車時，付款方式選擇敬老愛心卡片，即可協助媒合車輛，讓長輩在享受高品質服務的同時，也能減輕交通支出成本。